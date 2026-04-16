人瑞人才開拓國際業務 把握內企出海機遇 料今年利潤顯著提升

乘著中企出海浪潮，內地人力資源管理公司人瑞人才（6919）副總裁及財務總監李文佳表示，今年主要開拓國際業務，現時出海的中企仍不多，故市場機遇大，該公司已累積的大量內地客戶，願意付出更高的費用。他估計，今年度該公司可維持收入約兩成增長，淨利潤料顯著提升，因為海外業務增長逐步提高。

歐美有高端人才需求

李文佳表示，海外業務在歐美市場較為成熟，會聚焦高端崗位，有百萬級高端人才需求，行業包括晶片、自動駕駛、電池工程師等；中東市場正在能源和數字化轉型，當地的項目規模大、周期長、需求穩定等；東南亞則處於產能轉移階段，具快速增長的大批量人才需求。他指出，國際業務的毛利率約20%，但此可能較為波動，因為需要前期投入。該公司去年整體毛利率為7.4%。

中東員工安全 客戶需求遇阻

人瑞人才投資者關係部副總經理蔣盈盈表示，該公司去年上半年落地杜拜，現時有4至5個員工在當地工作，以及約200個外包員工，又指當地現時安全，但新項目需求延遲，因購買機票等事宜有阻礙，至於新客戶的需求則未恢復，他們正在等待戰爭局勢穩定後，再作部署。

本港政府人才業務有增長

該公司的香港人力資源業務著重外包服務，涉及內地互聯網公司來港，以及香港政府的長期和短期職位。李文佳指出，隨著公司逐步熟悉政府的招標程序和要求等，預計此業務的收入會有所增長。他續指，公司去年獲得保險經紀牌照，因為外包項目和中資企業出海有保險需求。

謹慎收購同業 關注歐美日市場

人瑞人才的派息比例為30%，被問及會否有調整，李文佳表示要視乎現金流，公司有意發展國際業務，其落地成本高；另有市場開發成本，包括內部系統和留才等。他又透露，公司會考慮收購同業，但會謹慎行事，傾向發掘歐美和日本等成熟市場的對象，當中會考慮項目的本地客戶經營狀況，以及交付穩定程度。