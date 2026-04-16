Allbirds 放棄造鞋 轉戰AI運算基礎設施 股價狂升逾500%

美股 AI 熱潮再現神話，Allbirds（BIRD) 宣布將放棄造鞋業務，轉型為 AI 運算基礎設施供應商，消息震撼市場，刺激股價一度升逾 600%，周三收報 16.99 美元，股價仍狂升 582.33%。

出售品牌資產 公司將改名為「NewBird AI」

按Allbirds披露的公告，公司未來將轉型為AI運算基礎設施供應商，並會優先收購高效能、低延遲的AI運算硬體，再以長期租賃方式租予客戶，瞄準 AI 運算的龐大需求。配合公司業務轉型，Allbirds 計劃改名為「NewBird AI」。Allbirds亦透露已達成一項高達5,000萬美元募資協議，預計於今年第二季完成。

Allbirds 於上月公布，將品牌知識產權及部分資產售予品牌管理公司American Exchange Group，作價3,900萬美元，American Exchange Group 將繼續負責銷售Allbirds品牌產品。Allbirds 於今年2月關閉大部分正價門市，反映其原有核心業務已大幅收縮。

天然物料鞋款 曾深受IT人歡迎

Allbirds於2015年由前職業足球員 Tim Brown 與再生能源專家 Joey Zwillinger 創立，標榜以天然物料製造的時尚波鞋及休閒鞋，曾深受 IT 人歡迎。

Allbirds於2021年上市，公司估值曾高達40億美元，及後受市場激烈競爭與消費趨勢轉變衝擊，營收逐步下滑，2022年至2025年間，營收由2.98億美元腰斬至1.52億美元。