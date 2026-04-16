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標指納指齊創新高 港股有條件追落後｜古天后

股市
更新時間：09:35 2026-04-16 HKT
發佈時間：09:35 2026-04-16 HKT

4月16日，部份時間有陽光，日間炎熱。美伊據報原則上同意延長停火，市場正望觀休戰協議詳情之際，特朗普則表示戰事快將完結，帶動美股再升，不過傳統工業股走軟，拖累道指下跌，但標指及納指則盤中再破頂，分別高見7026及24026，兩者貼近全日高位收市，創下收市新高。道指收市跌72點或0.15%，報48463；標指升55點或0.8%，報7022；納指升376點或1.59%，報24016。

富國銀行：市場陷入亢奮

重磅股中，Tesla及微軟股價收市分別升7.6%和4.6%，微軟係表現最強道指成分股；蘋果升2.9%；軟件股持續反彈，甲骨文及Salesforce分別升4.2%及3.7%。社交媒體Snap計劃削減16%人手，股價升近8%。但傳統工業股偏軟，Caterpillar下滑3%，係表現最差道指成份股。Nike獲行政總裁Elliott Hill及身兼董事嘅蘋果公司舵手庫克各吸納約100萬美元股份，股價升2.8%。

標指經過連日反彈之後，成功突破今年1月底創下嘅7002紀錄高位，富國銀行策略員Ohsung Kwon認為，多項利好因素包括特朗普政府減稅措施、製造業活動預期回升，科企將人工智能（AI）投資變現，以及美國舉辦世界盃賽事，令市場陷入亢奮（sugar high），標指有望於7月前升上7300點，即較周二收市有4.8%上升空間。

美國10年期債息一度上揚3.9個基點，報4.291厘，對息口較敏感嘅2年期債息升2.7個基點，至3.778厘。紐約4月份製造業指數從3月的負0.2，轉升至11，該指數高於零顯示製造業活動呈現擴張。美滙指數一度升0.17%，報98.29，其後回軟；日圓回落0.23%，報159.15兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多升2.36%，至75283美元。

港股回勇需企穩50及100日線

投資者憧憬美伊快將重啟談判，昨日恒生指數高開295點，一度升344點至26216高位，其後升勢回順，收市升幅收窄至只有75點，報收25947，二萬關得而復失，未能企穩50日線及100日線。成交額2455億元，成交未見回升，反映投資者態度仍不積極。至於港股夜期及ADR回升，兩者均重上26000水平，今早黑期於26100水平之上徘徊，料今早大市略為高開，仍有機會反彈挑戰26300至26400水平，亦為日線保力加通道頂部。
雖然恒指已由3月低位累計回升1800點，但相對美股兩大指數再創新高，港股表現仍落後，但能否追落後，要視乎資金是否配合，暫時資金面上，未見再有大量新資金流入，但只要外圍穩步向上，港股亦能拾級而上。

港股要完全回復升勢，先要企穩50及100日線，兩線稍後將下移至26000-26050水平，而5日線正向上移，早前5日線已升穿10日線及20日線，如能進一步升穿50日及100日線，再發出黃金交叉，並重返大型頭肩頂頸線26300之上，料港股有望進一步挑戰27000水平。

短期料恒指於25900-25950有初步支持，下一支持為25750至25800即10周線水平，而10日線25650支持力度更大。初步阻力為26300-26350；下一阻力為26500，短線26800阻力較大。

古天后

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