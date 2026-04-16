恒指高開高收 大升446點 阿里升逾5%領漲 AI股落鑊 梁杰文提醒應逢高減持｜港股收市

市場繼續憧憬中東戰局緩和，美股隔晚納指和標指創歷史新高，加上中國首季GDP增長5%，高過預期，為市場帶來驚喜。港股AI概念炒作再起，以重磅科網股為首相關股份亦造好，帶動恒指高開高走，時隔近一個月終企穩26000關收市，以近全日高位收市，收報26394點，升446點，連升3日，累升734點兼創3月初以來高位。大市成交2562億元。北水再淨流入42.91億元，連續第二日流入。

科指重上5000關

恒指高開175點，已是全日低位，隨著內地經濟數據出爐及科網股升幅擴大，全日節節向上，尾段最多升456點，全日收報26394點，升446點。國指收報8905點，升186點；科指重返5000大關，收報5092點，升180點或3.7%。

AI算力又加價 百度升8%

全球算力需求快速增加，多家算力企業上調產品價格，AI炒風再起，科網股撐起大市，重磅股阿里巴巴（9988）旗下阿里雲再次加價，以應對算力市場成本的變化，同時再推出開放式世界模型產品HappyOyster，阿里股價大升5.6%，收報135.8元，單股貢獻大市逾110點。百度（9888）走高7.7%，收報123.3元；騰訊（700）揚3.6%，收報517元；美團（3690）亦升2.8%，收報88.75元。

MINIMAX急升6% 壁仞勁飆27%破頂

AI大模型股快速回暖，MINIMAX（100）急升6.3%，收報900.5元；智譜（2513）升1.8%，收報883元；迅策（3317）揚10.1%，收報344.4元。

晶片股亦受惠AI炒作持續強勢，壁仞科技（6082）大漲26.6%，收報48.86元，創上市以來新高；天數智芯（9903）拉升17.5%，收報435.8元；兆易創新（3986）漲13.4%，收報462.4元；瀾起科技（6809）彈高8%，收報218.6元。

寧德時代積優急升9% 藍籌最佳

寧德時代（3750）首季多賺48%至207.38億元人民幣，好過預期，股價飆升9%，收報714.5元，為表現最佳藍籌股。同業亦表現亮眼，正力新能（3677）揚6.3%，收報8.1元；鈞達股份（2865）走高4.3%，收報33.14元；中創新航（3931）漲1.4%，收報37.82元。

個股方面，首掛新股思格新能（6656）收報659.5元，較招股價659.5元大升103%，不計手續費，一手帳面大賺33530元。龍蟠科技（2465）預期第一季業績按年扭虧為盈，磷酸鐵鋰業務受益下游需求提振，股價飆升23%，收報16.32元。

梁杰文料仍在24000至27000點上落

宏高證券投資經理梁杰文表示，美伊雙方已有意願進入和談階段，市場現對中東戰局暫時不會惡化預期增強，資金回流股市，加上AI及科技股再度成為市場熱點，帶動整體投資氣氛回暖，因此包括港股在內的亞洲股市向上。惟他強調，中線而言，市場對於高油價帶來的壓力預期還未反映，料恒指短期內重返中東戰局開始前約26600點不感意外，但仍維持上落市格局，區間為24000點至27000點，並建議投資者逢高適度減持，不宜盲目追高。

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1215：恒指今早高開175點後，越升越有，升幅一度擴大至373點，高見26320點；截至中午亦以近高位收市，報26306點，升358點或1.38%，半日成交1,297億元。科指中午報5057點，升146點或2.98%。

阿里雲再次加價

重磅藍籌股中，ATM齊向上，阿里（9988）及騰訊（700）分別升4.6%及2.8%，美團（3690）亦升2.5%，連同比亞迪（1211）升4.6%，為4隻貢獻恒指最多股份。

消息面上，阿里旗下阿里雲再次加價，以應對算力市場成本的變化。該公司將對部分MU（Model Unit）模型單元的服務價格進行適度調整，影響產品為大模型服務平台百煉，上調幅度為2%至7%不等。

除了ATM外，多隻AI相關股均炒上。其中，滴普（1384）升逾19%；百度（9888）升逾8%；迅策（3317）升4.5%；智譜（2513）則升逾4%。

MINIMAX推出「MaxHermes」

至於MINIMAX（100）半日升逾5%，該股宣布「MaxHermes」上線，是其基於Hermes Agent建構的雲端自我進化AI助理。根據介紹，在獨特的學習閉環機制下，每完成一項複雜任務，MaxHermes會自動從中提煉出可重複使用的Skills，保存為獨立文件；在後續使用中，這些Skills會按需加載，並根據新的使用回饋不斷自我改進。

另一方面，單計藍籌股價變幅，則以寧德時代（3750）半日大升10.3%冠最佳。首季多賺48%至207.38億元人民幣，收入增52%至1,291.31億元人民幣；同時，公司擬設立註冊資本300億元人民幣的子公司時代資源集團，以作為新能源礦產領域的專業投資營運與管理平台。另一方面，外媒報道指寧德時代高層正牽頭推動將公司從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除。

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0930：美國總統特朗普表示，美伊兩國在4月下旬英國國王查爾斯三世訪美前「很有可能」達成協議；另有報道指美伊正考慮將停火期限延長兩周，以便有更多時間進行和平談判。

隨着中東緊張局勢對市場影響減低，美股周三普遍向好，標指及納指更創歷史新高，其中標指一度高見7026點，收市升55點或0.8%，報7022點；納指則11連升，一度高見24026點，收市升376點或1.59%，報24016點；惟道指向下，收市跌72點或0.15%，報48463點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升0.75%至7068點。

Tesla自研晶片有進展 股價升逾7%

市場焦點股中，Tesla（TSLA）自研A15 AI推理晶片已成功完成流片，主要面向自動駕駛計算平台和Dojo超級計算機集群，有望大幅降低其對外部晶片依賴，集團行政總裁馬斯克更高調表示該晶片未來將成為「全球產量最高AI晶片之一」。該股周三收報391.95元，大升7.6%。

港股方面，恒指今早高開175點或0.68%，報26122點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升2.4%；騰訊（700）升1.5%；美團（3690）升0.6%；小米（1810）升0.5%；京東（9618）升2.2%；百度（9888）亦升3.5%。

寧德多賺48% 傳尋求移除「軍方關聯企業」

個股消息中，寧德時代（3750）首季多賺48%至207.38億元人民幣，收入增52%至1,291.31億元人民幣；同時，公司擬設立註冊資本300億元人民幣的子公司時代資源集團，以作為新能源礦產領域的專業投資營運與管理平台。另一方面，外媒報道指寧德時代高層正牽頭推動將公司從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除。該股開市報684.5元，升4.4%。

思格新能公開發售超購逾1100倍

新股方面，思格新能（6656）今日正式掛牌，該股在港公開發售部份錄約1101倍超購，一手中籤率2%，國際配售則獲30.2倍超購。該股開市報581元，較招股價324.2元升79%，每手100股可賺25680元。

北水動向方面，昨日淨買入港股42.21億元，泡泡瑪特（9992）、中芯國際（981）及康方生物（9926）分別獲淨買入7.75億元、6.93億元及1.66億元；而阿里巴巴（9988）、吉利汽車（175）及長飛光纖（6869）分別遭淨賣出6.79億元、5.66億元及5.59億元。

