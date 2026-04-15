陳翊庭稱地緣局勢助國際投資者更渴望參與亞洲市場 港交所擴產品生態圈

港交所（388）行政總裁陳翊庭在網誌中表示，隨著大量投資者和資本湧入，亞洲股票市場的市值自2000年以來足足翻了4倍，於2024年底達到34.4萬億美元，發展勢頭十分強勁。國際投資者對亞洲股票市場的投資金額從2014年至2024年翻了一倍，達到約6萬億美元。她指更重要的是，亞洲地區還蘊藏著巨大的增長潛力，尤其是現在全球地緣政治局勢複雜多變，許多國際合作夥伴都比以往更渴望參與亞洲資本市場。

陳翊庭指出，投資亞洲地區的機遇「確實非常誘人」，如中國擁有亞洲地區最大、最激動人心的增長機遇和資金池，同時亞洲其他市場也擁有許多放眼全球的創新公司，還有資本雄厚和多元化的投資者群體，而港交所一直以來都積極擁抱互聯互通，將自身定位為超級聯繫人，以推動實現讓資本可以更順暢地跨境流動，讓企業可以茁壯成長，讓世界各地投資者都可以感受亞洲資本市場的蓬勃生機的願景。

港交所與馬韓交易所合作尋機遇

陳翊庭還說，為擴大產品生態圈、發展指數業務的戰略，港交所陸續開發能推動產品創新及深化市場之間聯繫的基準指數，近日分別與馬來西亞交易所和韓國交易所合作，推出聯合冠名指數，聚焦各自旗下市場中最具活力的一批企業。另外除了產品創新，港交所也致力推動平台發展。最近與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，將探索如何開拓更多雙重上市途徑。目前已有超過150家東南亞公司在香港上市，合計融資金額逾43億美元，香港已經成為最受東南亞公司青睞的海外上市地。

她直言，隨著馬來西亞和東南亞越來越多優質公司嶄露頭角，進軍國際市場可能自然地成為這些企業的下一站，而通過獨特的雙向互聯互通，香港交易所可以與市場合作夥伴形成互補，將亞洲企業與國際資本和中國內地資本連接起來，也讓全球及中國內地投資者可以把握亞洲新興市場的發展機遇。