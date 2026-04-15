賽晶科技受惠新能源需求大增 三年內收入料翻倍

電力電子器件公司賽晶科技（580）投資者關係總監吉慶表示，受惠特高壓建設及新能源需求，公司未來2至3年營收有望翻倍，2030年做到50億元（人民幣，下同）營收「綽綽有餘」。

核聚變布局料最快2030年商業化

吉慶指出，公司核心受益於「十五五」規劃的15條特高壓線路及南方電網補充項目，短期增長動力來自電網特高壓及新能源，今明兩年將較為明顯；數據中心業務則處於早期拓展階段，預計需要數年才有明顯增長；長期布局核聚變，推出核聚變相關產品，如脈衝功率開關、電容器等，預計2030至2035年商業化。目前國內外客戶均在接洽數據中心相關業務。

該公司去年研發投入約1.6億元，吉慶表示，今年將續推絕緣閘雙極電晶體 （IGBT）、碳化矽MOSFET晶片及數據中心固態變壓器新產品，研發金額可控。

今年資本開支有增加

他稱，公司項目周期較長，交付時間表明確，業績增長確定性強，今年毛利率料與去年持平，資本開支較去年1億元多有所增加，主要用於柔性直流輸電產品國產化。他又稱，海外市場暫未受地緣政治影響，歐美業務由當地團隊營運。

派息比率維持15%至20%

派息方面，吉慶表示，公司自2024年起恢復派息，派息比率維持約15%至20%，今年預計將維持相若水平。他解釋，公司正處於快速增長期，需要較多資金投入，若派發較高股息或不利於公司長遠發展。