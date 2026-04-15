華勤技術招股 入場費7848元 較A股折讓逾三成 引入多位基投

智能產品平台型公司華勤技術（3296）今日（15日）起至20日招股，擬發行5,854.82萬股H股，一成香港公開發售，招股價不高於77.7元，集資最多約45.5億元，每手100股，入場費7,848.36元，預期4月23日正式掛牌，中金公司、美銀證券為聯席保薦人。該股已在內地上市，華勤技術A股（603296）今日收報98.88元人民幣，折合約113.65元，即H股最高招股價較A股折讓逾31%。

豪威及小米等成基投

值得留意的是，華勤技術引入多位基石投資者，包括JPMAMAPL、UBS AM Singapore、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言）、Perseverance Asset Management、Cloud Map Holdings Limited、泰康人壽、3W Fund、New China Asset Management、光大理財、常春藤、Aurora SF（就安排而言）、建滔投資、豪威 （501） 旗下OmniVision HK、小米（1810）旗下Green Better、宏興國際、香港君正、艾唯技術有限公司、JinYi Capital（為及代表Structured Credit SP Fund行事）為基石投資者，認購金額合共2.9億美元。

招股書指出，華勤技術是智能產品平台型公司，智能產品集人工智能、物聯網、大數據及通信技術等核心技術為一體且融合多項智能功能，推動移動通訊、互聯網、雲計算和人工智能時代下產品和技術的開發和應用，為全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。

多個智能產品品類全球第一

根據灼識諮詢的資料，集團是全棧智能產品ODM平台，在多個智能產品品類實現了全球第一。按全球消費電子產品ODM出貨量計，為2024年全球最大的消費電子ODM廠商，市場份額為22.5%。按全球智能手機ODM出貨量計，亦為2024年全球第二大的智能手機ODM廠商，市場份額為25.9%；按全球平板電腦ODM出貨量計，為2024年全球最大的平板電腦ODM廠商，市場份額為37.9%；按全球智能穿戴ODM出貨量計，為2024年全球最大的智能穿戴ODM廠商，市場份額為18.7%。

此外，按2024年全球筆記本電腦ODM出貨量計，集團為全球第四大及中國最大的筆記本電腦ODM廠商，市場份額為9.6%；按2024年中國數據基礎設施業務收入計，在中國所有數據基礎設施廠商中排名第六，市場份額為5%。

業績方面，去年收入錄1,714.44億元，按年升56%；年內利潤錄41.32億元，按年升42%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約40%將用於以產品為核心的研發投入，以增強公司技術實力；約35%用於擴大及優化製造網絡；約15%用於戰略投資與垂直整合；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。