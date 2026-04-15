莎莎發盈喜 料盈利最多升166% 惟股價午後衝高回落逾6%

莎莎國際（178）今午發盈喜，預期截至今年3月底止年度，盈利將錄得約1.9億至2.05億元，按年上升147%至166%；不過，該股午後衝高回落，一度跌逾7%，低見0.77元；暫跌逾6%至0.78元。

內地業務轉虧為盈

公告指出，盈利顯著提升，主要受惠核心市場香港及澳門同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易的貨品件數均有顯著的按年升幅；線上平台營運效益提升，推動線上業務盈利快速增長；以及集團中止中國內地的線下業務後，相關虧損大幅收窄，當地業務轉虧為盈。

上季營業額按年增逾30%

此外，集團公布今年1至3月止第四季度整體營業額為12.33億元，按年增長30.9%。期內，線下銷售錄得10.68億元，按年升33%，佔集團總營業額86.6%；截至3月底，集團共營運160間線下店舖，較去年同期增加4間。線上銷售則錄得1.66億元，按年升18.9%，佔集團總營業額13.4%。

港澳同店銷售大升37%

公告提到，集團持續引入市場熱賣的優質潮流產品，以及在不同平台加強宣傳莎莎「正版正貨」的購物保證，帶動港澳營業額、同店銷售、每宗交易平均金額、總交易宗數及每宗交易的貨品件數，均錄得按年增長，其中同店銷售更按年大幅上升37.2%。

公告又指，旅遊區情況尤其理想，港澳旅客的銷售佔比由去年同期的49.2%，升至期內的60.5%。中國內地的線上平台盈利能力亦持續改善；東南亞及其他地區方面，集團積極優化當地的產品組合，並繼續加大力度改善營運效益，提升品牌競爭力。