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思格新能抽逾1.3億元才穩中1手 上市前夕卻爆專利糾紛

股市
更新時間：12:11 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:11 2026-04-15 HKT

內地分布式儲能系統（DESS）解決方案商思格新能（6656）周四（16日）正式上市，今日收市後暗盤交易；市傳斥資逾1.3億元認購4,000至6,000手方可穩中一手，而抽6,787手的「頭槌飛」亦只可獲派1至2手。在一手難求下，該股上市後表現備受看好，但該股在上市前夕，卻爆出一場專利糾紛。

華為數字能源指控侵犯專利

據內媒報道，思格新能創辦人許映童及多位高層均有華為智能光伏業務背景，但近日遭華為數字能源指控涉嫌侵犯兩項核心專利，涉及逆變器母線電壓調整技術及全域最大輸出功率確定方法，其中後者曾榮獲2022年度深圳市科學技術獎專利獎。

核心產品收入佔比超過90%

報道提到，集團核心產品思格光儲一體機（型號：SigenStor EC 6.0SP、SigenStor EC 12.0TP及同系其他產品）、思格光儲逆變器（型號：Sigen Hybrid 6.0 SP2、Sigen Hybrid 12.0 TP2及同系其他產品）、思格工商業光伏逆變器（型號：Sigen PV 110M1-CN及同系其他產品）均涉嫌侵犯華為數字能源相關專利包組合。

要留意的是，思格新能的增長幾乎繫於核心產品SigenStor，過去三年產品收入佔比超過90%；招股書也列明，「我們的業務目前嚴重依賴SigenStor」，該銷售額任何下降都可能對業務造成重大不利影響。因此，一旦思格新能被認定存在侵權行為，相關產品又貢獻逾90%收入，表明其上市本身也存在重大不合規，業務發展將存在風險與不確定性。
 

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