恒指半日升197點 阿里騰訊領漲 老鋪黃金飆6% 再有易主股爆升233%｜港股開市

1215：市場憧憬美伊戰事緩和下，恒指今早高開295點，升幅更曾擴大至344點，高見26216點，其後反覆回落，截至中午報26069點，升197點或0.76%，半日成交1,349億元。科指中午報4943點，升91點或1.88%。

友邦及「兩桶油」逆市下跌

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日升逾4%，連同騰訊（700）升1.6%及京東（9618）升5.5%，為今日升市最主要功臣；相反，友邦（1299）逆市跌1.4%，中海油（883）及中石油（857）亦分別跌2%或2.5%，拖累大市走勢。

單計藍籌股價變幅，老鋪黃金（6181）大升6%，為表現最佳藍籌；百度（9888）及攜程（9961）亦齊升逾4%；信達生物（1801）亦升3.9%。

消息面上，老鋪黃金據報招聘駐店客服經理時，要求具備6年以上航空公司空乘工作經驗，其中3年以上乘務長崗位經驗。開源證券表示，老鋪黃金對門店銷售崗位招聘早已體現出較高門檻，正持續提升門店端服務團隊配置，不斷建設完善品牌高客服務能力。

互聯網醫療股普遍向上

板塊走勢方面，互聯網醫療股普遍向上，其中京東健康（6618）升3.7%；阿里健康（241）升3.3%，輕鬆健康（2661）亦升2.7%。

異動股中，再有「易主股」爆升。凌銳（784）宣佈股權易手，要約人海普洛斯已完成收購70.02%股權，每股作價0.2375元，較停牌前折讓34%，要約人須以同樣價錢向餘下股東提出無條件現金要約。集團又表示，擬易名為「愛生命國際集團」，股份今日復牌。

該媛開市急升122%至0.8元，其後一度漲275%至1.35元，截至中午仍升233%，報1.2元。

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0930：美國總統特朗普接受美媒採訪時稱伊朗戰事已「接近結束」，市場對戰事緩和預期升溫，美股三大指數周二全線向上，道指收市升317點或0.66%，報48535點；標指升81點或1.18%，報6967點；納指升455點或1.96%，報23639點。至於反映中概股表現的金龍指數，亦升2.35%至7016點。

油價大跌8% Nvidia十日飆18%

國際油價回落，紐約期油周二大跌近8%，收報91.28美元；布蘭特期油亦跌4.6%，收報94.79美元。現貨金價則向上，周二升逾2%至4,840.73美元。美股焦點中，在納指十連升下，英偉達（Nvidia，NVDA）10日亦累升超過18%，市值增加7,615億美元，周二收報196.51元，升3.8%。此外，Meta（META）承諾與博通（AVGO）合作打造1吉瓦定製芯片，兩者盤後分別升0.5%及3.2%。

阿里開市升4% 京東漲6%

港股方面，恒指今早高開295點，報26168點。科網股紛紛向上，阿里巴巴（9988）開市升4%；騰訊（700）升1.4%；美團（3690）升1.1%；小米（1810）升1%；京東（9618）大升6%；百度（9888）亦升4.9%。

藥捷安康折讓18%配股

不過，市場「抽水」消息漸多。藥捷安康（2617）擬配售508.5萬股，集資2.9億元，相當於經擴大已發行H股1.65%及已發行股份1.26%，每股配售價57.03元，較上日收市價69.55元折讓18%。該股開市報67.5元，跌近3%。

基石藥業折讓7配股

同時，基石藥業（2616）擬配售1.18億股，集資10.58億元，相當於經擴大已發行股本的7.4%，每股配售價8.97元，較上日收市價9.64元折讓7%。該股開市報9.6元，跌0.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股20.16億元，泡泡瑪特（9992）、中海油（883）及中芯（981）分別獲淨買入4.12億元、2.57億元及6,703萬元；而盈富基金（2800）、中移動（941）及阿里（9988）則分別遭淨賣出31.61億元、5.82億元及4.28億元。