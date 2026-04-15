市場走勢要尊重｜唐牛

今朝起身開大，唔係去廁所那隻，而係股市。美國三大指數高收，重回打仗前水平，油價憧憬戰事結束而急回，黑期大升300點，重上26200水平。雖然呢刻歡愉，下一刻隨時反枱，不過市場走勢是要尊重，因為在彈出彈入無數次下，股市明顯出現抗跌力，力量來自撈底盤，生怕未必再有低位出現，變得越來越早出手，所以幾時都話，特價時段買下心頭好，絕對有值博率。

ASMPT量度升幅可見150元

三星近期已與ASMPT（522）完成HBM熱壓鍵合機的演示測試，消息帶動ASMPT昨創出歷史新高，在市場risk on配合下，量度升幅可見140至150元，防守位落在115元。

唐牛

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