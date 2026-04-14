KLN任命三高層 加速環球業務擴展 CFO鄭志偉退休曹健麟接替

本港物流供應商KLN（前稱嘉里物流，636）三項策略性高層管理人員的任命，首席財務主管兼執行董事鄭志偉即將退休，由曹健麟接替；同時首席營運主管黃兆龍將獲委任為執行董事職務；另外任命了首席人力資源主管。KLN指，此舉旨在加速公司環球業務擴展，並強化其財務韌性、人才轉型及長期可持續增長。新任命自5月21日生效。

KLN指出，曹健麟於2024年4月1日獲委任為KLN首席財務主管，並將獲委任為執行董事。他加入KLN之前，於2011年至2026年期間為羅兵咸永道會計師事務所審計業務部合夥人，KLN指，他在新職務上將與董事會緊密合作，提升財務紀律及支持其環球增長策略方面發揮關鍵作用。

黃兆龍監督環球營運

至於黃兆龍在新領導職位上，將負責監督環球營運，推動各市場的營運整合與卓越服務。該公司表示，黃兆龍自加入KLN以來，在推動公司增長、提升效率及擴展能力方面扮演關鍵角色，並領導KLN 2.0計劃在整個網絡的推行，料帶來卓越的領導力與創新實績。

沈暉任首席人力資源主管

另外，沈暉於2月23日已加入KLN，擔任首席人力資源主管，將協助塑造KLN的企業文化，令其人才與人力資源營運模式與長期業務目標保持一致。

張炳銓：策略轉型發揮關鍵作用

對於相關任命，KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示，體現其致力建立具韌性及前瞻視野的公司，並認為黃兆龍、曹健麟與沈暉具備的互補優勢，將在公司推動策略轉型、邁向環球供應鏈領導者的過程中發揮關鍵作用。張炳銓又感謝鄭志偉任內鞏固公司的財務基礎，並推動業務持續增長，而鄭志偉將繼續以顧問身份支持KLN。