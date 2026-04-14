葉氏化工受惠油價急升 對沖塗料及油墨成本上漲 派息擬維持連年增長

港資塗料及油墨製造商葉氏化工（408）行政總裁葉鈞表示，近期油價急升對上游的溶劑業務帶來顯著幫助，可對沖其下游的塗料及油墨業務成本上漲，整體提供輕微利好環境。財務總裁何世豪表示，葉氏化工身為老牌企業，有不少長情股東，傾向每年維持或提高實際派息金額。

上游溶劑業務賺高油價盈利

葉鈞指出，雖然該公司數年前已出售溶劑業務控股權，但其少數權益仍大幅受惠油價上升；而另一邊廂，塗料及油墨業務則需承受成本壓力，從中東戰事爆發以來，已兩度向客戶加價，至今幅度約20至30%。他認為，油價上升成功為整體業務做對沖，但預計難以持續，不少生意仍出現「內卷」情況。

部分行業「內卷」 加大高毛利生意比重

他指出，目前會減少較「內卷」的產品應用領域，專注從事高毛利的細分市場，並擴大應用範圍，例如新能源汽車電池塗層等，現時已成功推高整體毛利率。

積極併購 A股收緊上市現機遇

葉氏化工戰略投資經理葉俊則指出，該公司會把握機遇積極併購，正物色一些盈利規模介乎數千萬至1.5億元人民幣的中國企業，行業上除了鞏固核心的塗料及油墨業務，亦正尋找電子化工公司，將優先考慮擁有技術壁壘及一定市佔率的對象。葉鈞補充，這些公司近年因中證監收緊上市審批，「近年做得唔錯、但上唔到市」，提供不少收購機遇。

去年收入下跌 純利大升42%

葉氏化工去年純利錄得1.37億元，按年大增41.8%，主要由於減少營運效益低的業務，以及加大高品質業務所推動。末期息每股派0.12元，增加9%，全年共派0.16元，增加14.3%。期內營業額29.9億元，按年減少5.3%；毛利率25.4%，增加1.9個百分點。

對於派息比率，何世豪近年方針是介乎40至60%，雖然比率有波動，但由於有不少年長股東持股，該公司傾向以不減少股息金額為目標，實際上亦持續增長，其現金流足以滿足派息方針。

化學氣體回收成核心業務 成業績新增長點

另外，葉氏化工新增一門核心業務，於去年底完成收購一家化學氣體回收及治理企業60%股權，設有平均每年6000萬元利潤保證協議，如果達標，較現時塗料或油墨單一業務的利潤還要多。葉鈞表示，化學氣體回收業務於今年正式入帳，預計成為業績增長點之一。