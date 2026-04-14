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特朗普稱伊朗致電想達成協議 恒指高開268點 寧德時代向下 靈寶黃金配股仍升2%｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-04-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-04-14 HKT

美國副總統萬斯周一在接受福斯新聞採訪時表示，美伊談判取得了重大進展；另據美國《大西洋》月刊記者報道，美伊下一輪「直接談判」或於周四（16日）在伊斯蘭堡舉行。此外，美國總統特朗普周一亦向傳媒表示，伊朗當天上午致電美方，表示希望達成協議。

憧憬美伊達協議 美股升油價跌

市場憧憬美伊最終達成協議， 美股三大指數周三全線向上，道指升301點或0.63%，報48218點；標指升69點或1.02%，報6886點；納指升280點或1.23%，報23183點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升0.72%至6855點。國際油價則回落，WTI原油及布蘭特原油期貨分別跌1.9%及2.1%，分別報97.47美元及97.01美元。

存儲股明顯受捧 SanDisk升近12%

焦點板塊中，存儲相關股明顯受捧，其中SanDisk（SNDK）將於4月20日開市前獲入納斯達克100指數，並有消息稱公司正在加速高帶寬閃存（HBF）的開發，周一股價升近12%至952.5美元，今年累升逾300%；同業美光科技（MU）升1.4%，西部數據（WDC）及希捷科技（STX）亦齊齊升近2%。

相關文章：SanDisk獲納入納指100 勢引發大量機構買盤

日股韓股向上 恒指高開268點

亞太區股市今早向上，日股暫升逾2.5%，報57931點；韓股暫升逾3.2%，報5996點。港股方面，恒指今早高開268點，報25929點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升1.9%；騰訊（700）升1.5%；美團（3690）升1.1%；小米（1810）升1.6%；京東（9618）升0.6%；百度（9888）則升3%。

個股消息中，寧德時代（3750）據報正在探索配股，籌集約50億美元（約390億港元）；該股開市報680元，跌0.4%。

相關文章：寧德時代傳擬配股集資390億 來港上市至今股價累升1.6倍

靈寶黃金折讓4.5%配股籌7.8億

此外，靈寶黃金（3330）擬先舊後新方式配售2,981.6萬股H股，集資7.8億元，相當於經擴大已發行H股約2.48%及已發行股份約2.16%，每股配售價26.16元，較上日收市價27.4元折讓4.5%；該股開市報27.96元，升2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.49億元，小米（1810）、中海油（883）、中芯國際（981）分別獲淨買入2.73億元、2.18億元及1.07億元；騰訊（700）、長飛光纖（6869）及阿里（9988）則分別遭淨賣出16.89億元、2.07億元及1.17億元。
 

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