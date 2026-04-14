恒指V彈升211點 半導體股上漲 泡泡瑪特升逾6%冠藍籌 專家料挑戰兩萬六｜港股收市

據報美伊將舉行第二輪談判，標指隔晚已收復美伊戰爭爆發以來所有失地，油價回落至100美元以下，亞太區股市今日走高。港股跟隨A股呈V形走勢，全日升幅介乎8至335點，仍受制兩萬六關口，收報25872點，升211點。大市成交稍增至2367億元。

恒指高開268點，報25660點，隨即曾升334點，其後跟隨A股回落，恒指午後升幅更一度收窄至8點，但之後再重拾升勢，終收報25872點，升211點。國指收報8671點，升69點；科指收報4851點，升29點。

上證指數重上4000關

內地股市三大指數由頭升到尾，午後更衝高，均連升3日。上證指數重上4000關口，以全日高位收報4026點，升38點或近1%，創近1個月收市新高；深成指報14639點，升232點或1.6%，創逾4年新高；創業板指數報3558點，升82點或2.4%，創逾4年半高位。

SanDisk帶旺板塊 ASMPT升7%

美股存儲晶片股閃迪（SanDisk）股價再創新高，帶動半導體概念股集體上漲。傅里葉（3625）收報148元，勁升23%；愛芯元智（600）報21.82元，升11.4%；兆易創新（3986）報427元，升9%；ASMPT（522）報125.5元，升6.6%；上海復旦（1385）報39.94元，升4.8%；英諾賽科（2577）報56.1元，升3%。

ATXJ齊向好，內媒報道阿里巴巴（9988）旗下高德的具身業務部將發布首款產品，為一款四足機械人，阿里收報124.5元，升1.1%。京東（9618）報115.4元，升2.8%；騰訊（700）收報493.2元，升0.7%；小米（1810）報30.88元，升0.7%。不過，美團（3690）報85.1元，跌1.6%，為表現最差的國指和科指成份股。

泡泡瑪特（9992）獲大行唱好，最多升8.6%，終收報161.4元，升6.5%，為表現最好的恒指和國指成份股。高盛發表研究報告指，泡泡瑪特上月發布與三麗鷗（Sanrio）和國際足聯合作推出的產品，已在官方線上渠道均已售罄，反映市場需求強勁。另外，信義光能（968）為表現最差的藍籌股，收報2.88元，跌3.4%。

寧德時代傳配股跌3%

抽水潮再現，將於本周三公布季績的寧德時代（3750）傳擬配股集資最多50億美元，全日跌幅介乎0.4%至7.3%，終收報660元，跌3.3%，為表現第二差的藍籌股。靈寶黃金（3330）公布配股，集資7.8億元，拖累股價收報26.58元，跌3%。

李澤銘：戰爭對大市影響力降 關注業績期

Blue Water Capital首席投資官李澤銘預計，美伊局勢短期內膠著，而戰爭消息對市場的影響程度逐步下降，股市波幅亦在收窄中，但認為港股難以回升至美伊開戰前水平，因為沒有明顯的資金流入，北水近期僅屬短炒。他估計，恒期短期支持位為25400點，阻力位於26100至26200點水平，又指現時市場焦點慢慢轉至港美科網股和金融股即將公布的季績，以評估人工智能商業化步伐。

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恒指今早高開268點後，最高曾升335點，惟其後升幅持續收窄，恒指中午升109點或0.43%，報25770點，成交額1214.03億元。科指半日升8點或0.17%，報4830點。

科網股個別發展，百度（9888）升3.91%，其旗下DuClaw公佈新一輪升級 計劃未來連接更多服務型垂直軟件；阿里巴巴（9988）升1.14%；小米（1810）跌0.07%；騰訊（700）跌0.24%；美團（3690）跌2.43%

泡泡瑪特（9992）升6.01%至160.6元，成表現最好藍籌。主要因段永平近期頻繁提及泡泡瑪特，更一度表示「泡泡瑪特壁壘比想像中大，我現在是王寧的粉絲」。

閃迪創歷史新高 帶動板塊強勢

半導體板塊集體上漲，受惠於美股存儲晶片股閃迪再創歷史新高，年內漲幅已超300%。愛芯元智（600）升13.2%；傅里葉（3625）升12.1%；兆易創新（3986）升8.7%；英諾賽科（2577）升3.3%；南方兩倍做多海力士（7709）亦升15.95%。

個股方面，AI通用大模型公司雲知聲（9678）大漲34.8%，其2025年業績超預期，收入為12.1億元，按年增長29%。大模型相關業務收入達6.1億，按年增長逾101倍。

另外，博泰車聯（2889）升21.48%，該公司與民生銀行正式簽訂全面戰略合作協定。 根據協議內容，民生銀行同意向博泰車聯提供25億元人民幣的意向性授信。

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美國副總統萬斯周一在接受福斯新聞採訪時表示，美伊談判取得了重大進展；另據美國《大西洋》月刊記者報道，美伊下一輪「直接談判」或於周四（16日）在伊斯蘭堡舉行。此外，美國總統特朗普周一亦向傳媒表示，伊朗當天上午致電美方，表示希望達成協議。

憧憬美伊達協議 美股升油價跌

市場憧憬美伊最終達成協議， 美股三大指數周三全線向上，道指升301點或0.63%，報48218點；標指升69點或1.02%，報6886點；納指升280點或1.23%，報23183點。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升0.72%至6855點。國際油價則回落，WTI原油及布蘭特原油期貨分別跌1.9%及2.1%，分別報97.47美元及97.01美元。

存儲股明顯受捧 SanDisk升近12%

焦點板塊中，存儲相關股明顯受捧，其中SanDisk（SNDK）將於4月20日開市前獲入納斯達克100指數，並有消息稱公司正在加速高帶寬閃存（HBF）的開發，周一股價升近12%至952.5美元，今年累升逾300%；同業美光科技（MU）升1.4%，西部數據（WDC）及希捷科技（STX）亦齊齊升近2%。

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日股韓股向上 恒指高開268點

亞太區股市今早向上，日股暫升逾2.5%，報57931點；韓股暫升逾3.2%，報5996點。港股方面，恒指今早高開268點，報25929點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升1.9%；騰訊（700）升1.5%；美團（3690）升1.1%；小米（1810）升1.6%；京東（9618）升0.6%；百度（9888）則升3%。

個股消息中，寧德時代（3750）據報正在探索配股，籌集約50億美元（約390億港元）；該股開市報680元，跌0.4%。

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靈寶黃金折讓4.5%配股籌7.8億

此外，靈寶黃金（3330）擬先舊後新方式配售2,981.6萬股H股，集資7.8億元，相當於經擴大已發行H股約2.48%及已發行股份約2.16%，每股配售價26.16元，較上日收市價27.4元折讓4.5%；該股開市報27.96元，升2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.49億元，小米（1810）、中海油（883）、中芯國際（981）分別獲淨買入2.73億元、2.18億元及1.07億元；騰訊（700）、長飛光纖（6869）及阿里（9988）則分別遭淨賣出16.89億元、2.07億元及1.17億元。

