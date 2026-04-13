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寧德時代傳擬配股集資390億 來港上市至今股價累升1.6倍

股市
更新時間：18:56 2026-04-13 HKT
發佈時間：18:56 2026-04-13 HKT

市場資訊商IFR引述消息人士報道，寧德時代（3750）正在探索配股，籌集約50億美元（約390億港元）。寧德時代未回應報道。

報道指，寧德時代自股價不斷上漲後，正探索股權融資，但時間和規模未有定案。

寧德時代在香港及深圳雙重上市，股價多次創出新高，本港H股今天（13日）曾觸及701元，收市報682.5元，升0.2%。自去年5月香港上市以來，股價已累升1.6倍。連同A股的總市值達3.1萬億元。

市監局等日前開座談會 強調業界反內卷

報道指出，內地當局穩定電池產業的舉措，推動電池製造商的股價， 日前工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局、國家能源局相關司局聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，強調要深刻認識治理「內卷式」競爭的重要性和緊迫性，堅決抵制不合理、不正當競爭行為，維護健康有序市場環境。會上16家重點動力和儲能電池企業等單位負責人參加。

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