新股上市僅16天即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%

新股市場良莠不齊，優樂賽共享（2649）上市後不足1個月便停牌，兼要成立特別委員會，以及委任獨立法證調查員，調查該公司於上市前夕轉帳7,300萬元人民幣的交易。有業內人士認為，此事並不尋常，上市公司一般要在掛牌之前，就任何重大事件或合同通知保薦人和核數師等上市團隊。港交所回應指，「不評論個別公司」。

涉轉帳7300萬人幣交易

內地循環包裝服務提供商優樂賽共享今年3月9日掛牌，惟於3月30日中午突然公布停牌，股份僅交易16天，翌日公布延遲刊發全年業績。公司又指，需要額外時間向核數師提供今年2月24日至27日期間，向一家間實體轉帳7,300萬元人民幣的交易協議資料。優樂賽共享在本月9日再公布，成立特別委員會及委任獨立法證調查員展開獨立調查。

優樂賽共享的保薦人為中信建投國際，安永為核數師兼申報會計師，協助籌備上市前的財報。公司於3月13日建議委任安永為上市後首任核數師。

重大交易一般需招股書披露

有業內人士表示，銀行家和會計師一般都會向上市公司管理層查詢，在業績期後是否有重大事件或合同發生，因為重大交易需要在招股書披露。假若「管理層唔講，又沒有紀錄」，就只能翻查銀行帳單。不過，如涉及內地銀行，追查就更加複雜。

該名人士又說，以大額轉帳來說，要探討其交易性質為訂金、費用，抑或是投資等；收款方是否管理層朋友，是否涉及借貸。此外，如果該筆交易不需要通過董事會審核，就要看是否存在董事會內控問題。

掛牌前保薦人需作盡職調查

香港保薦人主管協會創會會長鄧澔暐表示，保薦人在新股招股書正式刊發前，要組織最後一次招股書確認，向公司逐項核實所有訊息是否準確、沒有誤導、以及沒有重大遺漏；此外，在正式掛牌前數日，要展開上市前盡職調查訪談，重點確認自招股書簽署日至上市日前，是否存在可能影響投資者決策的重大變化，例如重大交易、訴訟、資產變動或經營異常等。

鄧澔暐續指，如果上市公司如實披露重大交易，就需進一步評估其交易性質、金額、交易對手背景、商業合理性以及對投資者決策影響程度，以決定是否需補充披露或暫緩上市。如果公司隱瞞或否認，而保薦人已按規程完成問詢並獲得書面確認，往後發生問題，則主要責任在於上市公司本身，而非保薦人。

優樂賽共享雖然公開發售超購5,296.2倍，但仍以招股價下限11元定價，首掛「深潛」43.6%。停牌前股價收報3.9元，累挫64.5%，為今年掛牌的新股當中，累計表現最差。