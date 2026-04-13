新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%

新股市場良莠不齊，優樂賽共享（2649）上市後不足1個月便停牌，兼要成立特別委員會，以及委任獨立法證調查員，調查公司於上市前夕轉賬7,300萬元人民幣的交易。有市場人士認為，此事不尋常，上市發行人一般要在上市前，告知保薦人及核數師等上市團隊，有關重大事件或合同。港交所回應指，「不評論個別公司」。

涉轉帳7300萬人幣交易

內地循環包裝服務提供商優樂賽共享今年3月9日掛牌，惟於3月30日中午突然公布停牌。該公司翌日收市後披露委任安永為上市後首任核數師；同時披露延遲刊發全年業績，因為公司需要額外時間向公司核數師提供有關公司於去年度報告期後，即今年2月24日至27日期間，與一家實體訂立的一項交易協議的資料，涉及向該實體轉賬7,300萬元人民幣，以編製全年業績。及後，該公司本月9日公布，成立特別委員會就此開展獨立調查，另成立特別委員會。而特別委員會已委任一間外部獨立會計師事務所，協助進行調查。

根據公開文件顯示，截至去年8月底止，優樂賽共享的現金及現金等價物約8,891.5萬元人民幣，當中4,329.2萬元人民幣為融資活動所得現金淨額。而其是次上市集資近2.24億元，當中上市開支佔21.5%或4818萬元。其保薦人為中信建投國際，安永為核數師兼申報會計師，協助籌備2022年、2023年及2024年度，以及截至去年8月底止8個月的經審計財報。優樂賽共享上市後，於3月13日建議委任安永為上市後核數師。

「管理層唔講」恐防不勝防

有業內人士表示，銀行家和會計師一般都會向上市發行人的首席執行官和首席財務官查詢，在業績期後有否重大事件或合同發生，因為若涉及投資等重大交易，便需要披露在招股書；但坦言如果是沒有紀錄或有人刻意隱瞞，銀行家、核數師很難知悉有關事件。該名人士形容防不勝防，如果「管理層唔講，又沒有紀錄」，只好翻查銀行賬單，但如果涉及內地銀行，會令追查更加複雜。

在現時本地快速除牌機制下，如果主板上市公司連續停牌18個月後，可被除牌。該業內人士提及，聯交所很快便會披露其復牌的條件，而證監會一般則會待公司的調查報告刊出後，再視乎情況而出動。該人士表示，公司上市後，委任核數師是正常；惟整個事件則不尋常，要探討其交易性質為訂金、費用，抑或是投資等；對方是否管理層的朋友，涉及借貸。此外，如果該筆交易不需要通過董事會審核，是否存在董事會內控的問題。

掛牌前保薦人需作盡職調查

香港保薦人主管協會創會會長鄧澔暐表示，按照規定，保薦人在新股的招股書正式刊發前，組織最後一次招股書確認，向公司逐項確實所有已披露信息是否準確、無誤導性陳述、且無重大遺漏；第二項是在公司掛牌上市前的最後窗口期通常為遞交上市申請後、正式掛牌前數日開展上市前盡職調查訪談（bring-down interview），重點確認自招股書簽署日至上市日前是否存在可能影響投資者決策的重大變化，例如重大交易、訴訟、資產變動或經營異常等，這兩項工作，是保薦人履行法定盡職責任的核心環節。

鄧澔暐續指，如果上市公司如實披露有重大交易，就需進一步評估其交易的性質、金額、對手方背景、商業合理性及對投資者決策的影響程度，並決定是否需補充披露或暫緩上市；但如果公司隱瞞或否認，而保薦人已按規程完成問詢並獲得書面確認，往後發生問題則主要責任在於上市公司自身，而非保薦人責任。鄧澔暐又說，本港的新股監管制度嚴謹，類似今次優樂賽共享案例料多屬個別事件，不會影響投資者對本港新股市場的信心。

優樂賽共享在港上市僅16個交易日，雖然其公開發售超購5296.2倍和「頂頭槌飛」未能穩中一手，但以招股價下限11元定價，首掛「深潛」43.6%，收報6.2元，一手500賬面蝕2400元；而停牌前市值近3.42億元，股價收報3.9元，累挫64.5%，為今年掛牌的新股中，累計表現最差。