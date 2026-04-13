Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊談判未果屬意料之內 料對大市衝擊有限｜古天后

股市
更新時間：09:41 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:41 2026-04-13 HKT

4月13日，部份時間有陽光，日間炎熱。周末期間美伊談判未有結果，美國宣布將於本周一開始封鎖霍爾木茲海，攔截所有喺國際水域向伊朗支付通行費船隻，並摧毀伊朗喺海峽中布下嘅水雷。美國此舉再度刺激油價回升，紐約期油於今早亞洲時段急升8%，重返105美元水平，而美股股指期貨下跌，港股於黑期時段亦重返25700水平附近。不過市場早已預期談判難以一次成功，但上周停火協議反映雙方已無意再戰，談判未達成協議負面效應料有限。

中東戰事干擾將會愈來愈低

美國反封鎖霍爾木茲海峽，料為下一輪談判爭取時間再作部署，同時亦進行海上掃雷，為日後重開霍爾木茲海峽鋪路。其實，港股沽壓持續減低，大市已price in美伊戰事嘅負面影響，相信中東戰事對環球股市干擾將會愈來愈低。而恒指從1月底高位跌至3月23日低位，再反彈至上周五高位26073水平，已反彈調整幅度約五成，反彈力度不俗。

上周港股假後因美伊先停火再談判而裂口高開，更一度重越26000關，不過周四回吐，二萬六無法企穩，周五恒指收報25893，按周升777點或3.09%。目前，恒指已確認升穿10日線（25308）及20日線（25357），而5日線亦升穿10日線及20日線，短線已出現見底訊號，即使今日或受談判未果影響，或較上周五收市低開，甚至有機會借勢回補上周三上升裂口25250-25668，但只要一直能保持於3月23日嘅大型下跌裂口24789至25121頂部之上，基本上港股已成功脫險。

不過，中東局勢仍未明朗，加上中美本周將公布多項重要經濟數據，而美股業績期重啟，港股目前能見度較低，估計本周恒指或先於25000至26300水平上落，再觀望中東局勢發展。是日恒生指數支持25600/25500，較大支持25300；阻力25900/26000，較大阻力26100。

騰訊及阿里再大跌風險有限

目前港股唔少重磅科技股已回落至合理甚至吸引水平，如騰訊（700）市盈率僅15倍，阿里巴巴（9988）現價市盈率亦不足17倍，現價收集再大幅下跌風險有限，作為價值投資已值得吸納。當然投資者不要期望今日買完，明日即升，要有心理準備持有幾個月，主要因為相關股份已完成公布業績，短期仍缺乏明顯催化劑。

至於上周大笨象滙豐（005）及渣打（2888）獲發穩定幣發行人牌照，早屬市場預料之內，消息對股價唔會有太大刺激，加上單一地區發行穩定幣對其相對規模龐大嘅整體業務幫助有限。反而美國息率變化，對兩股影響更大，投資者未宜因獲發穩定幣牌照而追貨。

古天后

古天后簡介:

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
2小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
18小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前