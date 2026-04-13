美伊談判未果屬意料之內 料對大市衝擊有限｜古天后

4月13日，部份時間有陽光，日間炎熱。周末期間美伊談判未有結果，美國宣布將於本周一開始封鎖霍爾木茲海，攔截所有喺國際水域向伊朗支付通行費船隻，並摧毀伊朗喺海峽中布下嘅水雷。美國此舉再度刺激油價回升，紐約期油於今早亞洲時段急升8%，重返105美元水平，而美股股指期貨下跌，港股於黑期時段亦重返25700水平附近。不過市場早已預期談判難以一次成功，但上周停火協議反映雙方已無意再戰，談判未達成協議負面效應料有限。

中東戰事干擾將會愈來愈低

美國反封鎖霍爾木茲海峽，料為下一輪談判爭取時間再作部署，同時亦進行海上掃雷，為日後重開霍爾木茲海峽鋪路。其實，港股沽壓持續減低，大市已price in美伊戰事嘅負面影響，相信中東戰事對環球股市干擾將會愈來愈低。而恒指從1月底高位跌至3月23日低位，再反彈至上周五高位26073水平，已反彈調整幅度約五成，反彈力度不俗。

上周港股假後因美伊先停火再談判而裂口高開，更一度重越26000關，不過周四回吐，二萬六無法企穩，周五恒指收報25893，按周升777點或3.09%。目前，恒指已確認升穿10日線（25308）及20日線（25357），而5日線亦升穿10日線及20日線，短線已出現見底訊號，即使今日或受談判未果影響，或較上周五收市低開，甚至有機會借勢回補上周三上升裂口25250-25668，但只要一直能保持於3月23日嘅大型下跌裂口24789至25121頂部之上，基本上港股已成功脫險。

不過，中東局勢仍未明朗，加上中美本周將公布多項重要經濟數據，而美股業績期重啟，港股目前能見度較低，估計本周恒指或先於25000至26300水平上落，再觀望中東局勢發展。是日恒生指數支持25600/25500，較大支持25300；阻力25900/26000，較大阻力26100。

騰訊及阿里再大跌風險有限

目前港股唔少重磅科技股已回落至合理甚至吸引水平，如騰訊（700）市盈率僅15倍，阿里巴巴（9988）現價市盈率亦不足17倍，現價收集再大幅下跌風險有限，作為價值投資已值得吸納。當然投資者不要期望今日買完，明日即升，要有心理準備持有幾個月，主要因為相關股份已完成公布業績，短期仍缺乏明顯催化劑。

至於上周大笨象滙豐（005）及渣打（2888）獲發穩定幣發行人牌照，早屬市場預料之內，消息對股價唔會有太大刺激，加上單一地區發行穩定幣對其相對規模龐大嘅整體業務幫助有限。反而美國息率變化，對兩股影響更大，投資者未宜因獲發穩定幣牌照而追貨。

古天后