美封鎖海峽令油價急升 恒指半日跌305點 比亞迪逆市升逾5% 穩定幣概念股急挫｜港股午市

美國總統特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽令油價急升下，恒指今早低開184點後，表現持續弱勢，跌幅一度擴大至385點，低見25508點，截至中午則報25588點，跌305點或1.18%，半日成交1,153億元；科指中午報4812點，跌47點或0.98%。另一方面，日韓股市同樣向下，其中日股暫跌1.15%至56268點，韓股亦跌1.22%至5787點。

騰訊、友邦及滙豐領跌大市

本港藍籌股中，騰訊（700）半日跌2.8%，連同友邦（1299）及滙控（005）分別跌2.5%及1.7%，為3隻拖累恒指最多股份；相反，比亞迪（1211）逆市升逾5.6%，「兩桶油」中海油（883）及中石油（857）亦分別升1%及1.7%，合力支撐大市。

汽車股受捧 蔚來升逾6%

消息面上，中汽協上周五公佈數據顯示，首季汽車出口222.6萬輛，按年增長56.7%；其中新能源汽車出口按年增長1.2倍至95.4萬輛，傳統燃料汽車出口按年增長29.9%至127.1萬輛。乘聯分會表示，3月乘用車廠商燃油車與新能源車出口量均創出歷年各月新高。

除了比亞迪之外，蔚來（9866）半日亦升6.6%；小鵬（9868）及零跑（9863）分別升0.5%及0.4%；惟理想汽車（2015）跌0.7%。

穩定幣概念股急挫 OSL瀉逾15%

另一方面，穩定幣概念股上周熱炒後，今日普遍急跌，其中OSL（863）半日瀉逾15%；國泰君安國際（1788）跌12%；HASHKEY（3887）跌逾9%；連連數字（2598）跌逾8%；眾安在線（6060）亦跌逾7%。至於獲發牌的渣打（2888），亦跌逾3%。

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美國和伊朗上周六在巴基斯坦談判未能達成協議，伊方堅持保留海峽控制權及收取通行費，拒絕美方提出的「共管海峽」；美國總統特朗普則下令海軍封鎖霍爾木茲海峽，並攔截向伊朗付通行費的船隻。受消息影響，油價應聲向上，其中紐約期油暫升近8%，報104.2美元；布蘭特期油亦升逾7%，報102.11美元。

相反，股市及金價向下，其中美股三大指數期貨跌幅介乎0.7%至0.9%；日股暫跌0.59%，報56587點；韓股亦跌0.64%，報5821點。港股方面，恒指今早低開184點，報25708點。現貨金價方面，暫跌0.7%至4,714美元。

科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）確認HappyHorse屬於阿里ATH旗下創新事業部研發的模型，股價開市跌0.8%；騰訊（700）跌1.2%；美團（3690）跌1%；小米（1810）跌0.65%；百度（9888）亦跌3%；惟京東（9618）逆市升0.7%。

石油相關股向上 百勤油服升逾一成

石油股逆市向上，中海油（883）升1.7%；中石油（857）升0.2%；中港石油（632）升逾6%。油服股之中，山東墨龍（568）升逾6%；百勤油服（2178）更升逾一成。

黃金相關股方面，紫金（2899）跌1.3%；赤峰黃金（6693）跌1.9%；山東黃金（1787）及招金（1818）亦分別跌1.7%及1.4%。

滙豐及渣打牽頭公司獲穩定幣牌照

此外，本港首批穩定幣發行人牌照上周出爐，由滙豐銀行及碇點金融科技（渣打香港、香港電訊、安擬集團組成的合資企業）獲得，滙豐（005）及渣打（2888）股價開市分別跌0.9%及1.3%。至於未能獲牌的OSL（863），股價開市大跌逾一成，上周大炒的國泰君安國際（1788）亦跌逾6%。

鄧聲興：事件惡化機會仍較細

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，美伊談判無果對港股的影響未必太大，市場或認為這只是美伊的談判技巧或戰略，需要時間拉鋸和討價還價，但相信最終雙方都會達成協議，而事件惡化的機會較細。

他又認為，現時美伊戰爭的消息蓋過中國經濟數據，因為前者牽動美國減息步伐，影響較大。此外，他補充指現時市場對黃金的看法較前一段時間稍為樂觀，金價有機會轉趨穩定，惟對油價持審慎態度，因憂慮達成談判後油價下跌。

展望本周，內地將公布一系列經濟數據，包括3月進出口數據、「三頭馬車」和首季國內生產總值（GDP）。另寧德時代（3750）、中國鐵塔（788）和藍思科技（6613）等個別港股公布首季業績。

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