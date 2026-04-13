搭一轉回購順風車｜唐牛
更新時間：08:49 2026-04-13 HKT
發佈時間：08:49 2026-04-13 HKT
發佈時間：08:49 2026-04-13 HKT
相信不少人對戰爭的消息感到麻木甚至厭倦，無他，方唐鏡在公堂彈出彈入100次，你唔使打佢，佢自己都攰到企唔穩。最新美國總統特朗普宣佈；指示美軍即時封鎖霍爾木茲海峽，結果劇本重複又重複：油價彈番上去、股金回落⋯⋯至於如何操作，本欄及晚間直播已提出多次，請自行重溫。
個股方面，可留意地平線機器人（9660），上市後首度出手回購，股價即見承托力，在累積跌幅不少下，博一轉反彈順風車，有一定值博率。
唐牛
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