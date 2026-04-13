美伊談判無果 本周聚焦中美經濟數據 「杭州六小龍」群核科技上市｜一周前瞻

美伊在巴基斯坦長達21小時的談判未能取得實質成果，戰事未見降溫，環球股市包括港股走勢暫未明朗。然而，本周市場焦點將轉向多項重磅經濟數據及美銀業績，投資者密切關注通脹壓力及企業盈利前景，以判斷聯儲局利率路徑及經濟韌性。

美國數據PPI成焦點 通脹壓力或加劇

美國本周將公布多項經濟數據，其中周二（14日）公布的3月生產者物價指數（PPI）最受矚目，市場關注中東開戰後上游通脹升溫幅度，生產業者通常會將成本上漲壓力轉嫁予消費者。分析師預測，美國3月PPI年增率恐攀升至4.1%，遠高於2月的3.4%；剔除食品及能源的核心PPI預估年增3.7%。儘管美國已與伊朗達成兩周停火協議，但國際油市早已備受衝擊，3月消費物價指數（CPI）已顯示汽油價格創下1967年以來最大單月漲幅，分析師料可能加價的商品包括航空燃油、鋼鋁、天然氣、化肥與塑膠，使用這些材料的產業已感受到成本壓力，往後或進一步傳導至終端消費品。

中國發布首季GDP

中國方面，將於本周四公布一系列經濟數據，包括第一季GDP、3月進出口貿易數據，以及3月「三頭馬車」數據，即社會消費品零售總額、工業增加值，以及固定資產投資額。

美股業績期展開 銀行股打頭陣

美股本周迎來密集業績期，多家華爾街巨頭及大型企業將公布季報。周一有高盛（GS）；周二有摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）、花旗（C）、貝萊德（BLK）、強生（JNJ）等；周三有美銀（BAC）、摩根士丹利（MS）；周四有台積電（TSM）、Netflix（NFLX）、百事可樂（PEP）等。高盛過去幾年顯著跑贏摩根大通和摩根士丹利等主要競爭對手，分析師預期其營業收入為170.1億美元，按年增長12.9%，將成為市場焦點。

寧德時代放榜 群核科技等IPO掛牌

港股方面，內地電動車電池龍頭寧德時代（3750）及藍思科技（6613）將於本周三公布第一季業績，中國鐵塔（788）亦將於周五公布首季季績。新股市場方面，思格新能（6656）周一截止認購、周四上市；「杭州六小龍」之一的內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技（068），以及CMOS圖像傳感器（CIS）提供商長光辰芯（3277），亦將於周二截飛、周五掛牌。另外，零售科技服務商及SaaS軟件供應商有贊科技（6051）預計同日轉主板上市。