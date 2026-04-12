Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英特爾8日飆四成 近38年來最勁 分析稱逐步走出低谷

股市
更新時間：09:39 2026-04-12 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-12 HKT

美國大型科技股上周五普遍向上，亞馬遜承接周四逾5%升幅，周五收市續揚2%；英偉達（Nvidia）抽高2.6%，為表現最好道指成分股。值得一提的是，英特爾（Intel）股價連升8個交易日，累計升41%，為近38年來最勁8天升勢；分析師認為英特爾行情或已逐步走出低谷，但他們也提醒，英特爾仍未完全走出困境。

英特爾上周五收市升1.07%，報62.38美元，全周升24%，8個交易日更累計上漲約41%，創下自1987年11月以來最強8日表現。英特爾這波行情主要受惠於人工智能帶動的伺服器CPU需求升溫，以及公司近期積極拓展合作關係。

長遠仍取決於晶圓代工業務

Seaport Research分析師Jay Goldberg研判，英特爾情勢已出現轉折。他指出，公司看來已逐步走出低谷，開始重拾增長動能。但Goldberg提醒，英特爾仍未完全走出困境，長期競爭力仍取決於晶圓代工業務能否成功轉型，目前關鍵的14A製程節點仍需數年時間開發，距離全面商用仍有一段距離。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
16小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
突發
10小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
17小時前
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
影視圈
15小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
16小時前