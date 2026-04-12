英特爾8日飆四成 近38年來最勁 分析稱逐步走出低谷

美國大型科技股上周五普遍向上，亞馬遜承接周四逾5%升幅，周五收市續揚2%；英偉達（Nvidia）抽高2.6%，為表現最好道指成分股。值得一提的是，英特爾（Intel）股價連升8個交易日，累計升41%，為近38年來最勁8天升勢；分析師認為英特爾行情或已逐步走出低谷，但他們也提醒，英特爾仍未完全走出困境。

英特爾上周五收市升1.07%，報62.38美元，全周升24%，8個交易日更累計上漲約41%，創下自1987年11月以來最強8日表現。英特爾這波行情主要受惠於人工智能帶動的伺服器CPU需求升溫，以及公司近期積極拓展合作關係。

長遠仍取決於晶圓代工業務

Seaport Research分析師Jay Goldberg研判，英特爾情勢已出現轉折。他指出，公司看來已逐步走出低谷，開始重拾增長動能。但Goldberg提醒，英特爾仍未完全走出困境，長期競爭力仍取決於晶圓代工業務能否成功轉型，目前關鍵的14A製程節點仍需數年時間開發，距離全面商用仍有一段距離。