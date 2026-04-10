中東戰事推高通脹 美3月CPI升3.3%仍低預期 美股反覆 聯局官員指有機會減息

美國3月消費者物價指數（CPI）按年急升3.3%，但低於預期，市場仍憧憬減息。美股早段反覆，道指跌逾200點，但標指及納指向好。

道指報47936點，跌249點；標指報6828點，升4點；納指報22914點，升92點或0.4%。

3月核心CPI升2.6% 低市場預期

美國勞工統計局公布，3月CPI按年升幅達3.3%，遠高於前值2.4%，是近兩年來最高水平，惟略低於預期的3.4%；按月上升0.9%，增速是自2022年6月俄烏戰爭爆發以來最快的月份，但亦低於市場預期的1%。

能源價格受伊朗戰事影響急劇上漲，按月飆升10.9%，成為推高通脹的主要動力，其中汽油價格單月急升21.2%，對整體CPI升幅的貢獻接近四分之三。

扣除食品及能源的核心CPI按年升2.6%，低於預期的2.7%；按月亦僅升0.2%，低於市場預期的0.3%。分析指出，雖然地緣衝突推高能源成本，但基礎通脹仍然溫和。

減息機率略升 今年不加息仍屬主流

利率期貨監測工具FedWatch數據顯示，市場主流仍預計息口維持不變，但減息的機率在CPI數據公布後有所提升，至28.2%。

儲局官員戴利：加息機率低於減息或不變

聯儲局官員、三藩市聯儲銀行行長戴利表示，利率政策的走勢將取決於中東停火能否持續，若油價順利回落，最新一份CPI表現將變得不重要，「減息並非不可能」，但一旦通脹持續高位較長時間，相信聯儲局保持觀望。她進一步指出，「加息的可能性低於減息或維持利率不變。」

摩通私銀料油價逐回落 對美股環境有利

摩根大通私人銀行董事總經理兼全球投資策略聯席主管Stephen Parker指出，早前美股的跌勢，相對於中東局勢引發的能源衝擊，顯得較為溫和。他預期，未來3至6個月油價將逐步回落，經濟增長或會受到一些拖累，通脹亦略有上升，但整體股市環境仍非常有利，尤其是業績期將至，對企業盈利能力非常樂觀。