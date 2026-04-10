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神秘賭盤押注伊朗局勢大賺 白宮被揭發信警告員工「勿濫用職權炒賣」

股市
更新時間：13:13 2026-04-10 HKT
發佈時間：13:13 2026-04-10 HKT

美國總統特朗普3月23日突然發帖宣佈與伊朗舉行了「富有成效」的對話，並暫停對當地能源設施的打擊，在消息正式公佈前，金融市場及預測市場竟率先出現極不尋常的巨額交易，獲取豐厚利潤。據《華爾街日報》報道指，白宮翌日（3月24日）緊急向全體員工發出電郵，警告切勿利用職權進行投機炒賣。而白宮方面亦確認了該警告電郵的真實性。

特朗普在3月23日剛透過其社交平台Truth Social宣佈，暫停對伊朗發電廠及能源基建的打擊行動，惟在發文前約15分鐘，期貨市場突然出現神秘的恐慌性交易。根據道瓊斯市場數據顯示，價值超過7.6億美元的原油期貨合約在短短不到兩分鐘內易手。

買中停火賺60萬美元

而在預測平台Polymarket上，更有三個帳戶因精準押注本周伊朗停火的時間點，獲利逾60萬美元。這引來包括民主黨人在內的批評者質疑，有人預先利用政策變動的內幕消息並從中獲利。

事件發生後，白宮管理辦公室隨即在第二日向全體員工發出警告電郵，提醒他們不得濫用職位之便，在期貨市場進行精準時機的投機下注。

美媒斥內幕交易無王管

事實上，外界經常質疑美國有政界人士利用內部消息獲利，亦越來越多投資者跟隨「特權人士」手影買賣。有投資者曾透過模仿前眾議院議長佩洛西及特朗普政府官員的投資，兩年間大賺150%。有美國傳媒曾質疑，從美國國會到行政機構，以至法院、聯儲局等機構官員參與內幕交易花樣百出、但鮮受懲處，幾乎已成為公開的秘密。

相關文章：美股散戶另類策略 「無腦」照抄佩洛西買股 兩年變百萬富翁 「跟特權人士並肩作戰」

另外，外媒《MarketWatch》統計指，特朗普第二任期以來，標普500指數表現最好的10個交易日中，9個交易日升幅均由關稅政策或伊朗衝突出現緩和或妥協所驅動，形容TACO交易已變成真正的「搖錢樹」。

相關文章：特朗普TACO玩笑變「搖錢樹」 任內美股10大升幅日 9次與其妥協有關

《華爾街日報》報道指，儘管現行規範已禁止聯邦僱員在政府場所賭博，或利用政府訊息謀取私利，但隨着加密貨幣預測市場的興起，允許用戶對從體育賽事到全球事件等各類事項，為聯邦僱員及政界人士帶來全新的誘惑。

發言人稱無證據有內幕交易

特朗普發言人Davis Ingle指《華爾街日報》報道「毫無根據且不負責任」，又指現階段並無證據顯示政府內部有人洩密或進行內幕交易。


 

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