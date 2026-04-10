港股雖脫險 企穩26300方再展升浪｜古天后

4月10日，部份時間有陽光，日間天氣炎熱。市場質疑美國與伊朗能否遵守停火協議，紐約期油止跌回升更一度重上每桶102美元，不過其後升勢回順，今早紐約期油於98美元泙徘徊。道指回吐逾200點後曾倒升超過400點，收市道指報48185，升275點或0.58%；標指升41點或0.62%，報6824；納指續彈187點或0.83%，報22822。

美國總統特朗普稱，對達成伊朗和平協議持樂觀態度，投資者相信，美伊之間休戰協議雖然脆弱，但停火兩周協議能夠得以維持。重磅股中，亞馬遜股價收市急升5.6%，為升幅最大道指成份股；Nvidia抽高1%，費城半導體指數續創新高報8689，升2.1%；微軟、Alphabet及Tesla靠穩。人工智能(AI)雲端供應商CoreWeave宣布擴大與Meta長期合作協議，向後者提供金額達210億美元運算力，股價抽升3.5%，Meta則升2.6%。

英央行：私募信貸壓力或顯現

同時擔任英倫銀行行長金融穩定委員會(FSB)主席Andrew Bailey於歐洲議會上警告，伊朗戰爭對市場造成衝擊後，私募信貸領域壓力可能開始顯現，監管機構須格外關注。另一方面，美國公布2月份個人開支升0.5%，增幅低過預期的0.6%，期內聯儲局重視的通脹指標─核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按年升3%，漲幅略低過前一個月3.1%，符合預期，而2月份個人收入減少0.1%，與預期增加0.3%背道而馳。Carson Group環球宏觀策略員Sonu Varghese認為，聯儲局喺中東危機前已面臨通脹問題，目前所有人都睇到通脹熾熱，當局卻依然未有正視。白宮經濟委員會主任Kevin Hassett向霍士財經表示，伊朗戰爭只產生短暫影響，相信美國今年經濟將增長4%或5%。美國10年期債息先升後挫3.4個基點，至4.254厘，對息口較敏感嘅2年期債息倒跌4.6個基點，至3.748厘。美滙指數一度跌0.58%，至98.63，日圓下滑0.45%，至159.3兌每美元。

突破26100水平仍有難度

昨日港股喺假後急升後回吐，恒生指數低開136點後持續受壓，最多跌239點，見25653低位，其後喺北水掃貨下跌幅收窄，全日跌140點或0.54%，報收25752，成交額則減至2449億元，投資者喺美伊暫時停火進行談判期間，態度變得審慎，未有積極入市。事實上，佔恒指比重較大嘅科技股表現麻麻，昨日除騰訊(700)之外，幾隻重磅科技股普偏受壓，限制大市升幅。雖然美伊雙方暫時停火，但以色列卻向黎巴嫩施襲，令伊朗再度封鎖霍爾木茲海峽，令油價持續高企。即使目前料美伊雙方均有意結束戰事，料衝突規模將較前縮減，但海峽通航情況仍有待觀察，港股預料短期仍會隨戰事消息反覆波動。不過隔晚美股仍維持反彈，帶動夜期及ADR回升，今早黑期重返25900水平，料大市略為高開，但短線要突破50日及100日線即26100水平仍有難度，而港股目前雖已脫險，但定必要克服26300即大型頭肩頂頸線位置，並企穩方有條件再展升浪。估計短線大市或先行於25300-26300水平上落。

古天后