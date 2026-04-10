恒指升141點 全周升777點 穩定幣相關概念股落鑊 國泰君安國際升近28% ｜港股收市

美伊據報即將進行談判，同時美國總統特朗普已指示以色列縮減對黎巴嫩攻勢，憧憬談判帶來好消息，亞洲股市時隔一日重拾升勢，加上內地工業生產者出廠價格指數（PPI）相隔3年來首次轉正，刺激恒指一度大升逾300點，惟26000關得而復失，全日收報25893點，升141點。大市成交微增至2463億元。北水轉淨流出28.14億元。

恒指全周升777點 中芯國際本周表現最佳

恒指高開139點，升幅曾擴大至321點，高見26073點，惟受制50天及100天線，兩萬六關出現較大阻力，恒指升幅一度收窄至91點，最終全日收報25893點，升141點。國指收報8655點，升43點；科指收報4846點，升38點。

一周計，恒指累升777點或3.1%，連升兩周，兼創去年10月下旬以來最大的單周升幅；國指累升198點或2.3%；科指累升181點或3.9%，兩指數均創去年12月底以來最大的單周升幅。中芯國際（981）累升14.2%，為本周表現最佳藍籌股；中國生物製藥（1177）累跌6.5%，為本周表現最差藍籌股。

穩定幣牌照公布前 概念股抽高

本港穩定幣牌照公布前，港股穩定幣概念抽高，國泰君安國際（1788）飆升27.7%，收報3.09元；HASHKEY（3887）揚8.5%，收報4.98元；耀才證券（1428）揚5.5%，收報12.75元；眾安在綫（6060）向上5.3%，收報13.6元；連連數字（2598）漲4.9%，收報6.58元；OSL集團（863）升1.3%，報14.27元。

爆火模型HappyHorse來自阿里 阿里升逾2% 芯片股亦有炒作

內地官方日前召開聯網平台價格合規指導會，要求互聯網平台企業落實《互聯網平台價格行為規則》要求，壓實主體責任，規範價格競爭行為。科網股走勢不一，阿里巴巴（9988）確認，早前爆火模型HappyHorse是阿里ATH旗下創新事業部研發，阿里巴巴漲2.1%，收報125.5元；快手（1024）走高0.3%，收報45.14元；至於美團（3690）下滑0.5%，收報87.6元；騰訊（700）跌0.8%，收報504.5元。

多間鋰業公司預告上半年鋰礦供應將持續偏緊，鋰相關概念股拉升，贛鋒鋰業（1772）漲2.1%，收報79.05元；天齊鋰業（9696）彈高1.9%，收報50.35元。鋰電池股寧德時代（3750）大漲9%，收報681.5元，為表現最佳藍籌股；中創新航（3931）走高8.2%，收報37.22元。

傳中國人工智能初創公司DeepSeek最新模型V4將於4月下旬發布，並首次實現與國產晶片深度適配。晶片股表現亮眼，中芯國際（981）向上4.6%，收報58.25元；兆易創新（3986）揚12.1%，收報392.2元；天數智芯（9903）飆升6.4%，收報314.8元；壁仞科技（6082）漲2.7%，收報35.3元。

長飛光纖光纜遭股東減持 逆市跌7.5%

個股方面，中信證券（6030）首季業績勝預期，純利按年增加64.6%，並獲摩通等大行唱好，股價飆升8.3%，收報26.9元。長飛光纖光纜（6869）遭股東長江通信擬減持不超0.12%股份，該股逆市瀉7.5%，收報222.4元。海底撈（6862）獲控股股東、執行董事、董事會主席兼首席執行官張勇增持不少於1億元，該股漲2.9%，收報15.09元。

李澤銘：仍要留意中東因素 後市上試26100點暫有難度

Blue Water Capital投資總監李澤銘表示，中東地緣政治氛圍出現改善，市場期待談判後戰事壓力下降，而且當霍爾木茲海峽能重新開放，將緩解全球能源供應緊張局面，進而減輕通脹和利率上行壓力。他續指，後市除了留意中東戰局的因素外，港股科網巨頭基本面和內地經濟狀況是否改善亦是市場關注焦點，料恒指短期內上試50天線與100天線的26100點交集區域有難度。

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恒指今早高開139點後，升幅一度擴大至321點，高見26073點，不過重上二萬六水平見阻力，恒指中午升155點或0.6%，報25907點，成交額1,247.48億元。科指半日升51點或1.06%，報4873點。

科網股個別發展，騰訊（700）跌0.68%；小米（1810）跌0.38%；美團（3690）升0.9%。阿里巴巴（9988）升2.84%，據報AI視頻大模型HappyHorse預計在一周後發布，有傳該模型由阿里研發。

理想（2015）升4.17%，為表現最好藍籌。比亞迪（1211）及小鵬（9868）齊升1%；蔚來（9866）半日跌5.8%。

長飛光纖光纜（6869）挫9.9%。長飛光纖A股今年3月19日曾發通告，股東長江通信擬自今日至7月9日減持其A股不超過100萬股。

耀才證券（1428）曾升8.5%，高見13.11元，中午收市升1.57%，報12.27元。耀才易主後高層執位，螞蟻系的執行董事鄭豔蘭出任行政總裁，原行政總裁許繹彬將調任為聯席行政總裁。

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0930：美股周四先跌後升，道指早段曾跌逾200點，其後據報美國總統特朗普要求以色列減少對黎巴嫩的打擊，以確保美伊談判順利進行，刺激道指一度倒升超過400點，收市則升275點或0.58%，報48185點。標指升41點或0.62%，報6824點；納指升187點或0.83%，報22822點；反映中國概念股表現的金龍指數跌1.32%，報6786點。

亞馬遜或出售人工智能晶片

亞馬遜收市升5.6%，據報該公司考慮向其他公司出售其人工智能晶片。CoreWeave宣布擴大與Meta的長期合作，股價升3.5%，Meta則升2.6%。Anthropic近日發佈一系列人工智能代理工具，軟件股受壓，Palantir及ServiceNow均跌逾7%，Snowflake跌7%。

港股方面，恒指今早高開139點，報25981點。科網股個別發展，美團（3690）升0.28%；小米（1810）升0.19%；騰訊（700）跌0.09%；百度（9888）跌3.55%。

阿里巴巴（9988）升1.79%，據報該公司與宇樹科技正在籌備一個出海合作項目，內媒引述阿里內部人士確認，合作項目細節將於下周宣佈。

蔚來ES9預售價52.8萬起

蔚來（9866）挫6.77%，據報旗下ES9發佈並開啓預售，整車購買預售價52.8萬至65.8萬元。其餘汽車股，比亞迪（1211）升0.68%；小鵬（9868）升0.74%；理想（2015）無升跌。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股125.93億港元。盈富基金(2800)、小米(1810)、阿里巴巴(9988)分別獲淨買入56.28億港元、11.05億港元、9.4億港元；中海油(883)、迅策(3317)分別遭淨賣出2.1億港元、1.3億港元。