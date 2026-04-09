AI能力遠遠未到極限 「杭州六小龍」群核科技：內地AI公司估值泡沫較少

內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技（068，Manycore Tech）今日開始招股，聯合創始人兼董事長黃曉煌認為，市場對人工智能（AI）泡沫分為技術和估值泡沫，個人認為AI體現出來的能力遠遠未到極限。該公司首席財務官沈倍表示，通過與二級市場人士交流，其關注香港上市的公司模型進展，而相比同類公司計劃第4季度或明年在美上市，內地AI公司的估值的泡沫較少。

2021年曾擬美國上市

沈倍表示，公司原本計劃於2021年在美國上市，緊接滴滴出行，於當年7月在納交所掛牌，但及後上市渠道關閉。而公司在同年10月進行最後一輪融資，並與投資者進行對賭，當中提及4年後上市。由於公司屬於AI公司不適合美國上市，故2024年下半年啟動香港上市計劃。在4年間沒有進行融資，因為外部一級市場不景氣；公司內部的舊業務開始賺錢，成為現金來源，又指股東期待公司在AI時代可做得更好，另公司冀找到優質的投資人，故申港上市。

左起：群核科技首席財務官沈倍、聯合創始人兼董事長黃曉煌，以及公共關係副總裁王沛君

專注做好產品和技術

黃曉煌分享，在公司準備上市後，被稱為「杭州六小龍」之一，個人一開始感到興奮，隨之而來，得到很多媒體關注和反饋，因而感到有些惶恐。及後一段時間，市場對公司的期待仍然很高，公司會專注做好產品和技術，以作回報。

毛利率或進一步提高

沈倍提及海外市場的前景廣闊，會重點發展日韓、東南亞，以及作為最大軟件行業的美國市場。他又指，公司毛利率有機會進一步提高，因為公司現時主要市場為內地，如果有不同時區的市場，可充分利用公司的服務器。在AI時代下，改變軟件行業，不再需要大量軟件開發工程師，而是追求模型的底層能力，部分代碼可通過計算機生成或測試，可節省研發開支。

群核科技由今日（9日）至下周二（14日）招股，擬發行1.61億股，10%香港公開發售，招股價6.72至7.62元，集資最多約12.27億元，每手500股，入場費3,848.43元，預計4月17日正式掛牌。

相關文章：「杭州六小龍」群核科技招股 入場費3848元 獲9名基投認購