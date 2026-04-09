「杭州六小龍」群核科技招股 入場費3848元 獲9名基投認購

「杭州六小龍」之一的內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技（Manycore Tech，068）由今日（9日）至下周二（14日）招股，擬發行1.61億股，10%香港公開發售，招股價6.72至7.62元，集資最多約12.27億元，每手500股，入場費3,848.43元，預計4月17日正式掛牌，摩根大通及建銀國際為聯席保薦人等。

泰康人壽及禾賽等為基投

值得留意的是，群核科技的基石投資者包括泰康人壽、陽光保險（6963）旗下陽光人壽、廣發基金、金涌投資（1328）、Mirae Asset Securities、霧凇資本、禾賽（2525） 、國惠（香港）、華營建築 （1582），合共認購5,800萬美元股份。

瞄準空間設計軟件市場

招股書指出，集團產品廣泛應用於從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景，軟件以AI技術和專用圖形處理單元（GPU）集群驅動，使設計師和企業能創造出引人入勝的設計，並通過即時及沉浸式的視覺效果進行體驗，以及可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程。

招股書又指，集團主要瞄準空間設計軟件市場，根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，以23.2%的市場份額成為中國最大的提供商，並已擴展至具身人工智能訓練及電子商務產品展示。此外，集團認為在更廣泛的通用設計及可視化軟件市場存在巨大的增長空間，其中中國空間設計軟件於2024年僅佔4.4%。

業績方面，群核科技去年收入錄8.2億元人民幣，按年增8.6%；年內虧損4.28億元人民幣，按年收窄16.7%。

是次上市集資淨額中，約30%將用於實施國際擴張策略；約20%將用於增強現有產品的功能，並推出新產品或功能；約20%將用於支持國內銷售及市場推廣活動，並提升品牌知名度；約20%將用於投資核心技術及基礎設施；以及約10%將用作營運資金及一般企業用途。

相關文章：思格新能招股 入場費逾3.2萬 引入淡馬錫及高瓴等基石投資者