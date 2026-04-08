領展15億售新加坡商場 帳面回報45% CIO：扣除所需資金回饋股東

領展（823）宣布，將出售新加坡零售物業「Swing By @ Thomson Plaza」的物業權益，作價2.5億新加坡元（約15.4億港元）。交易預期將於今年第二季完成。

領展持貨逾3年 提升後出售

領展指，交易買方為東南亞房地產投資公司Jack Investment及Pangjwee Development，出售作價較該物業的最新帳面估值錄得溢價。領展於2022年底進軍新加坡，指出該物業的收購價為1.725億新加坡元（約10.6億港元），意味持貨逾3年帳面賺45%。

合適情況下資本循環

領展表示，此交易屬其持續推行資產組合優化策略的一部分，旨在於合適情況下進行資本循環，為基金單位持有人創造價值。

CIO宋俊彥：藉資產循環優化組合

領展首席投資總裁宋俊彥表示，在領展繼續專注發揮亞太區零售商場核心優勢、並有意增加在新加坡投資比重同時，資產循環依然是其積極優化資產組合策略中不可或缺的一環。他稱，定期檢視旗下資產，評估是否已最大程度發揮其短期價值，並在決定應否繼續持有時，以現價作為考量。

宋俊彥續說，Swing By @ Thomson Plaza自收購以來表現理想，領展實施針對性的資產管理措施，提升物業的市場地位及營運表現。他稱，這次出售令領展將資產增值的成果變現，並在資金超過短期需要的情況下，讓其將資金回饋基金單位持有人。