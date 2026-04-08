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神秘模型「Happy Horse」登頂榜首 阿里股價一度升近8%

股市
更新時間：15:25 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-08 HKT

據內媒報道，Al視頻評測平台Artificial Analysis突現神秘模型「Happy Horse」，並且超越Seedance2.0登頂榜首。消息引發市場猜測極可能來自中國團隊，並一度估計可能是來自阿里（9988）旗下通義實驗室。阿里股價也明顯受捧，暫升近8%至127.9元；暫報126元，續升逾6%。

價格僅需seedance一半

報道指出，該模型在畫面一致性、運動自然度、音頻同步上全面領先，而且價格僅需seedance的一半，但目前為止還不知道該模型出自哪家公司。

根據官網介紹，Happy Horse 1.0是Happy Horse團隊推出的官方開源AI 視頻生成模型，為一款150億參數的統一Transformer，可從文本或圖像提示聯合生成視頻與同步音頻，具備電影級1080p畫質和7種語言的唇形同步能力。

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