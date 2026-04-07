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港股IPO首季檢閱回顧 八成五新股首掛告捷 鳴鳴很忙成「賺錢王」

股市
更新時間：06:00 2026-04-07 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-07 HKT

香港新股市場持續向好，今年首季有33隻或84.6%新股首掛「有錢賺」，較去年的46.7%大幅增加；另「賺錢王」首掛的一手賬面賺幅按年擴大。有分析指，美伊戰爭影響市場風險胃納，預計本地今年次季的新股數量或較首季少，要視乎有否大型新股支撐集資額，即是以質取勝。

首季新股數量和集資額分別大增1.7和4.8倍

根據本報統計，不計及轉板，今年首季有40隻新股掛牌，共集資約1084億元，數量較去年的15隻新股大增近1.7倍，集資額則較去年的187億元急增4.8倍。

今年新股市場開局氣勢如虹，首24隻上市的新股首掛都力保不失，直至3月初才有新股首掛「破發」。若不計及以介紹形式上市的新股，今年第一季度的39隻新股中，有33隻新股首掛有升幅、2隻無升跌，以及4隻「潛水」；去年同期分別為7隻、3隻及5隻新股。

今年首季的「賺錢王」由鳴鳴很忙（1768）奪得，首掛一手賬面勁賺16340元；去年同期為蜜雪集團（2097）一手賬面賺8750元。至於「蝕錢王」方面，今年首季為銅師傅（664），一手賬面蝕2950元；去年同期為海螺材料科技（2560）一手賬面蝕1430元。值得留意的是，GEM新股BBSB（8610）以香港公開發售超購10744.1倍，打入史上新股「超購王」亞軍。

分析估計次季新股數量按季下跌 觀望能否以質取勝

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，本港新股市場1月的節奏較強，3月則有所放緩，因為監管機構提及保薦人質量的問題，加上在地緣政治下，市場較為波動。不過，在中東戰事下，有中東或其他地方的資金流入香港，故香港仍有優勢，亦反映本地資金充裕。傳統來說，香港次季新股市場的表現通常優於首季，但美伊戰爭影響市場風險胃納，預計次季的新股數量或較首季少，要視乎有否大型新股支撐集資額，即是以質取勝。

現時排隊來港上市的人龍已創新高，財政司司長陳茂波上周日發表網誌指，目前輪候來港上市的申請個案已超過500宗；但同時面臨業界人手不足以應對上市申請激增的困難。證監會及聯交所觀察到，上市文件草擬本的質素有所下降，且保薦人存在某些不達標的行為。另聯交所未有安於現狀，上月就提升上市機制競爭力的建議開始諮詢市場意見，涉及放寬同股不同權門檻等。

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