小米調整四子公司股東結構 雷軍持股比例增加
更新時間：09:42 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:42 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:42 2026-04-03 HKT
小米集團（1810）公布，為提高行政效率，對四家子公司的股東結構進行調整，雷軍持股比例增加。公告表示，此次股東整合，旨在推動子公司各項行政事務得到更高效的管理，實現穩健經營。
根據新合約安排，(i)小米科技的登記股東為雷軍（持股97.48%）及劉德（持股2.52%）；(ii)北京瓦力網絡的登記股東為雷軍（持股13.33%）及劉泱（持股86.67%）；(iii)有品信息科技的登記股東為雷軍(持股87.5%)及劉德(持股12.5%)；及(iv)北京小米電子軟件的登記股東為雷軍（持股90%）及劉凌迪（持股10%）。
緊隨股權變動生效後，相關外商獨資企業、相關境內控股公司及新登記股東訂立新合約安排，而涉及現有登記股東、相關境內控股公司及相關外商獨資企業的現有合約安排（現有借款合同除外）終止。
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