Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米調整四子公司股東結構 雷軍持股比例增加

股市
更新時間：09:42 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:42 2026-04-03 HKT

小米集團（1810）公布，為提高行政效率，對四家子公司的股東結構進行調整，雷軍持股比例增加。公告表示，此次股東整合，旨在推動子公司各項行政事務得到更高效的管理，實現穩健經營。

根據新合約安排，(i)小米科技的登記股東為雷軍（持股97.48%）及劉德（持股2.52%）；(ii)北京瓦力網絡的登記股東為雷軍（持股13.33%）及劉泱（持股86.67%）；(iii)有品信息科技的登記股東為雷軍(持股87.5%)及劉德(持股12.5%)；及(iv)北京小米電子軟件的登記股東為雷軍（持股90%）及劉凌迪（持股10%）。

緊隨股權變動生效後，相關外商獨資企業、相關境內控股公司及新登記股東訂立新合約安排，而涉及現有登記股東、相關境內控股公司及相關外商獨資企業的現有合約安排（現有借款合同除外）終止。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
4小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
5小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
14小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
15小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
19小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT