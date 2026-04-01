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Nike本季收入預測意外下滑 受累戰爭及大中華業務 股價盤後急跌9%

股市
更新時間：10:36 2026-04-01 HKT
發佈時間：10:36 2026-04-01 HKT

運動品牌Nike（NKE）對未來一年前景持悲觀態度，並預測本季收入將意外下滑，加劇投資者對於戰爭對其影響的疑慮，觸發周二盤後股價大跌逾9%至48.029美元。此外，Nike大中華地區業務也面臨挑戰，該地區本季收入預料下滑約20%。

低迷情況可能持續至全年

據外媒報道，Nike財務總監Matt Friend周二在一個電話會議上表示，本季收入預料下降2%至4%，且低迷情況可能持續至全年；而分析師原先則預期本季收入至少會有2%的增長。

報道指出，受戰爭引發的交通中斷影響，Nike在歐洲及中東地區的庫存積壓嚴重，同時大中華區及其他地區業績的疲弱，也掩蓋了北美市場強勁的業績。

中國市場和Converse收入下滑超預期

目前Nike管理層正全力推動籃球和跑步等運動項目，讓其核心業務重回正軌，但因中國市場和旗下品牌Converse收入下滑超出預期，令扭轉衰退形勢的壓力日益沉重。集團行政總裁Elliott Hill則重申，Nike正針對個別國家和各項運動逐一加強。

彭博行業研究資深分析師Poonam Goyal指出，戰爭可能衝擊到歐洲、中東及非洲（EMEA）地區，關稅也會衝擊毛利率。她又預測，相關壓力近期仍將持續。

此外，Nike種種挑戰中還包括大中華地區，該地區本季收入預料下滑約20%，主因經濟放緩、房地產危機和勞動市場不確定性導致消費者縮減開支，中國市場越來越依賴折扣促銷，而且市場競爭也日益加劇。

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