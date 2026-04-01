特朗普放話快停戰 恒指高開569點 紫金急升7% 日韓股市齊反彈｜港股開市

美國總統放話緩和美伊戰事局勢，表示美國可能在兩到三周內結束對伊朗的軍事行動。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）亦表示，如果能夠保證侵略不會再次發生，「伊朗有足夠決心結束這場戰爭」。有關消息令市場憧憬雙方快將停火，美股三大指數周三齊反彈，其中道指收市升1125點或2.49%，報46341點；標指升184點或2.91%；納指升795點或3.83%。至於反映中概股走勢的金龍指數，亦升2.8%至6753點。

亞太區股市齊反彈，日經225指數暫升逾3.6%至52933點，韓國綜合指數更升逾5.7%至5343點。港股方面，恒指今早高開569點，報25357點。藍籌股中，紫金（2899）升7%；洛鉬（3993）升6%；藥明康德（2359）亦升逾5%。

科網股普遍反彈，阿里巴巴（9988）開市升3.6%；騰訊（700）升逾4%；美團（3690）升2.5%；京東（9618）升1%；小米（1810）亦升1.9%。

國際金價反彈，周三升逾3%後，今早再升0.9%至約4,709美元，多隻黃金相關股向上，除了紫金（2899）升7%外，同系紫金黃金國際（2259）亦升8%；招金（1818）升5.5%；赤峰黃金（6693）亦升5.4%。

優必選人形機器人收入大增22倍

個股消息中，優必選（9880）公佈去年收入按年增長53.3%至20.01億元人民幣，其中全尺寸具身智能人形機器人產品成為公司第一大收入來源，收入按年增長22倍至8.21億元人民幣；期內虧損則由11.24億元人民幣，收窄至7.03億元人民幣，不派息。該股開市報92.4元，升逾8%。

零跑汽車獲董事長等股東增持

零跑汽車（9863）近期獲公司股東、董事長兼首席執行官朱江明及公司股東傅利泉於市場內購入508萬股H股，平均價格約45.1元，合共金額約2.3億元。該股開市報48元，升逾2%。

北水動向方面，昨日淨買入港股7.04億元，小米（1810）、騰訊（700）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入9.11億元、4.31億元及8,941萬元；而盈富基金（2800）、中海油（883）及南方恒生科技（3033）則分別遭淨賣出29.8億元、12.82億元及7.61億元。

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