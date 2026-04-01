順豐同城績後曾爆升 追落後有值博率｜唐牛

順豐同城（9699）公佈全年業績後，股價昨日一度抽高逾7%，其後反覆回落，埋單跌1.6%，收報10.81元。股價能夠強勢，因為有靚仔業績支持︰集團截至去年底止，全年收入增長45%至229億元人民幣，期內盈利增長1.1倍至2.78億元人民幣，經調整盈利增幅更達1.8倍，至4.15億元人民幣。收入及利潤均創歷史新高，顯示其在即時配送行業中，除了能夠保持其龍頭地位外，更持續保持高增長及盈利能力。

事實上，集團全場景能力已構成護城河，面向商家（To B）的同城配送服務收入增長60%至107億元人民幣，面向消費者（To C）的同城配送服務收入則升14%至28億元人民幣，最後一公里配送服務收入增長42%至94億元人民幣，三者均見健康成長動力。

突破高位可見13元

國務院反壟斷委員會已正式啟動對外賣平台「拼補貼、控流量」等問題的調查，令平台行業從昔日「強勢」轉向「公平競爭」。從中長線角度來看，隨着商家話語權回歸，第三方即配運力的重要性進一步突顯，順豐同城作為市場少有的第三方即配平台，承接全場景訂單，有望直接受惠於即時零售火熱需求所帶動的即時配送訂單高增長的局面。

順豐同城現價市銷率約0.38倍，較美團（3690）市銷率約1.24倍，以及行業平均約1.01倍有明顯折讓，追落後空間不少。用近期低位10元水平作止蝕入場，博反彈有一定值博率，倘能突破昨日高位11.79元，下一站可見13元。

唐牛

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