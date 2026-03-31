佳兆業扭虧賺525億 主要受惠境外債務重組

佳兆業集團（1638）公布，去年扭虧為盈，錄得純利525.55億元（人民幣，下同），主要是受惠債務重組產生收益約853.74億元。佳兆業主席郭英成表示，全國市場仍處於調整態勢，新房銷售邊際走弱、開發投資同比回落，重點城市二手房以價換量、市場分化加劇。不過，隨著政策持續顯效，市場逐步築底企穩，行業正轉向存量提質、居住本位的高質量發展階段。

大灣區土儲及城市更新尋增長點

佳兆業全年累計交付18個項目，共計8,592套房源，同時穩步推進債務管理工作，成功完成境外債務重組，緩解了即時流動性壓力，未來將依託於大灣區土儲及城市更新領域核心優勢，持續創新化債模式，探索商業不動產、新經濟地產創新型融資模式，大力培育業績新增長點。

推進境內債務展期及降本降息

佳兆業指，截至去年12月底止年度成功完成境外債務重組，債務重組產生收益約853.74億元。郭英成表示，集團積極推進境內債務展期及降本降息，融資成本較2024年底持續下降，多個白名單項目獲得貸款投放，保交付工作圓滿完成，並在去年通過向債權人發行新票據及強制性可換股債券悉數解除範圍內債務。

郭英成：穩妥化解經營風險

展望2026年，郭英成表示，全球經濟復蘇仍不均衡，外部不確定性持續存在，集團將穩妥化解經營風險，董事會亦將繼續減少負面影響及採取措施以管理集團的任何營運及聲譽風險，並提升集團的核心優勢以實現可持續發展。

期內，收益95億元，按年下跌17.82%；純利525.55億元，2024年度同期虧損285.34億元；每股盈利6.801元，不派末期息。

相關新聞：佳兆業料去年轉賺500億 受惠境外債務重組收益入賬