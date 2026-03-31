特朗普談判信號提振市場 美股三大指數齊升

美國總統特朗普釋出「談判緩和」信號，美股開盤全線向上。道瓊斯工業平均指數報45724點，升508點；標普500指數報6419點，升75點；納斯達克指數報21093點，升299點或1.4%。

英偉達斥資20億美元投資Marvell 股價飆升

英偉達宣布向Marvell Technology投資20億美元，將其納入自身AI基礎設施生態體系。消息一出，Marvell美股開盤漲10%。此次投資以戰略合作為框架，核心在於通過NVLink Fusion將Marvell接入英偉達的AI工廠及AI-RAN生態系統，為客戶構建下一代基礎設施提供更大選擇空間與靈活性。

分析師示警可能還沒跌完

投資者正密切關注美國經濟韌性，Piper Sandler首席投資策略師坎特羅維茲直言，目前市場屬於「單一變數市場」，「如果油價不下跌，市場就不會上漲，就這麼簡單。」

高盛看好金價 年底目標5400美元

高盛仍看漲黃金，預計年底前金價將達5400美元每盎司，稱央行持續購買以及美國今年料再降息兩次是主要原因。

巴菲特：估值欠吸引力 靜待大跌機會

股神巴菲特表示，當前股票市場估值仍缺乏吸引力，若市場出現大幅下跌，伯克希爾將動用現金。蘋果仍是伯克希爾最大單一投資標的。