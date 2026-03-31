中東戰事隨時有變化 追沽難度大小心被挾｜古天后

3月31日，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。雖然特朗普曾表示跟伊朗談判有良好進展，一度刺激美股隔晚早段高開，道指一度升逾400點，但實際上美伊談判未見有良好進展，隨著油價向上，道指曾倒跌109點，收市勉強回升49點或0.11%，報收45216；標指則跌25點或0.39%，報收6343；納指則跌153點或0.73%，報收20794。

投資者正減持過於集中倉位

市場對美股睇法分歧，部份投資者認為目前美伊雙方態度強硬，短期內衝突未有緩和跡象，如雙方措詞未有明顯轉變，情況將持續惡化。如能源供應陷入危機，或令分析師下調企業盈利，引發市場進一步下行。不過暫時投資者正減持過於集中倉位，而非大規模撤離轉持現金。另外，交易所買賣基金（ETF）資金流向亦顯示投資者保持觀望態度。雖然3月份多個類別資金流入較1月及2月疲弱，但並未看到大規模資金流出。

另有分析指美股拋售潮已接近尾聲，市場消化油價上漲預期，加上標指預期PE已較高位回落近兩成，市場即將好快發出見底訊號。其實美股呢幾日都幾超賣，只要一個有關戰事利好消息，隨時作出較大反彈，做淡有難度，但喺油價仍高企下，短期持較大比重現金較佳。

港股長假期逼近 成交料縮減

至於港股喺中東戰火下，喺昨日期指結算日仍偏軟，恒指低開419點後，跌幅曾擴大至542點，低見24409，但其後有買盤吸納，跌幅收窄至201點，報收24750，成交額達2,854億元，由於本周五開始一連5日復活節長假期，料成交額持續減少。高油價引發通脹憂慮，加上美匯指數重返100大關，對新興市場構成壓力，令整體投資氣氛變得審慎，加上長假期逼近，料市場積極性進一步向下，大市有機會繼續尋底。留意今日九點半內地將公布PMI指數，觀察該指數能否重返50好淡分界線之上，暫時市場預期接近50，但未能重返50之上。

由於隔晚美股走軟，ADR及夜期均回落至25700水平之下，今早黑期則於24700水平附近上落。留意首個支持為24600/24500，重要支持為24300昨日低位，跌穿或再向下探底，今日最大支持為24000。上方反彈首個阻力24900，料25000/25100阻力更大，至於今日最大阻力為25200。