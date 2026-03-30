中銀香港純利401.21億元 全年派息增長6.8%

中銀香港（2388）公布去年全年業績，純利401.21億元，按年增長4.94%；每股基本盈利3.7947元；派末期息1.255元，連同前3次中期息，全年共派2.125元，按年增長6.8%。派息比率為56%，提升1個百分點。

本港寫字樓及零售商鋪仍受壓

期內，貸款及其他帳項減值準備淨撥備按年增加近66.8%至82.5億元。副總裁兼風險總監徐海峰表示，本港寫字樓、零售商鋪當前空置率仍較高，該行將持續關注市場和客戶動態，嚴格監控高風險組合，並指中銀資產質量整體保持穩健，撥備充足。

他指，去年的情況因商業房地產市場疲弱導致部分客戶評級下調、存量不良貸款現金流惡化，以及對特定資產組合加壓撥備所致，料今年不良貸款率仍有小幅上行壓力，但將持續優於市場平均水平，若環球經濟無大幅波動，信貸成本有望較去年回落。

期內，淨利息收入按年增長1.1%至529.11億元；淨息差1.4厘，下跌6個基點，主要由於市場利率下行，令資產收益率受壓。徐海峰指出，雖然去年第四季的息差有所反彈，但今年第一季已有所下降，今年的息差仍面臨壓力。

中東敞口很小

中東方面，徐海峰認為，中東局勢緊張確實為油價帶來波動，但中銀在中東的敞口很小，整體風險可控。

副董事長兼總裁孫煜表示，香港經濟挑戰與機遇並存，私人消費有望穩步復蘇，創新科技與基礎設施投資保持活躍，地產相關投資或觸底反彈，香港「安全港」屬性在中東局勢不確定性下進一步凸顯，有望吸引更多資金流入。他又指，戰事使得美元利率或將在短期內維持相對高位，港元利率全年下行速度預計將放緩。

展望今年的新增貸款增長表現，副總裁王化斌預期，雖然仍有不穩定因素，但受惠港元流動性充裕，有助港美息差表現，相信有助帶動港元貸款增長。