中行純利增2.2％ 派末期息0.1169元

中國銀行（3988）公布，去年錄得股東應佔淨利潤2430.21億元（人民幣，下同），按年增長2.2%，每股基本盈利0.74元，減派末期息3.9%至0.1169元，連同中期息，全年合共派息0.2263元，按年減6.6%。

淨息差收窄14個基點

期內，中行實現淨利息收入4407.05億元，按年減少1.8%。淨息差1.26%，按年收窄14個基點，主要受境內人民幣貸款市場報價利率（LPR）下調以及外幣市場利率下降等因素影響，生息資產平均收益率下降49個基點。手續費及佣金淨收入則上升7.4%至822.37億元。

副行長劉承鋼表示，下半年該行的外幣淨息差已企穩回升，整體淨息差與上半年持平，下半年淨利息收入與去年同期和上半年比較都實現了正增長。他預計今年淨息差降幅將大幅收窄，淨利息收入有望實現正成長，主要透過優化資產負債基本盤以有效控制人民幣息差收窄、優化全球化服務體系以保持外幣業務息差總體穩定，以及利率定價管理精細化來實現。他指目前市場對美元降息預期已大降，該行對資產負債管理已做了前瞻性和動態的安排。美元進一步降息對其不利影響基本上已消除。同時，該行會密切關注港幣美元息差的變化對中行的影響，加強利率敏感性的管理。

中行去年的資產減值損失為1030.87，按年微升0.4%。截至年底，不良貸款總額2880.36億元，比上年末增加192.55億元；不良貸款率1.23%，下降0.02個百分點。不良貸款撥備覆蓋率200.37%，下降0.23個百分點。

有信心保持資產質量穩定

副行長武劍稱，有信心今年保持資產質量穩定。境內公司類貸款不良率已連續7年下降，個人類貸款新增不良貸款自去年下半年起逐季改善，境外不良餘額與不良率實現雙降。房地產市場處於新舊模式轉換期，階段性風險已反映在去年的資產質量數據中，後續將隨風險出清趨於平穩運行。他坦言個人貸款業務在宏觀經濟週期調整和就業結構變化背景下，今年仍將面臨一定資產質量壓力。而境外資產質量受美國關稅政策反覆及地緣衝突加劇影響，部分地區商業地產持續低迷，構成新增管控挑戰。為保證資產質量，該行今年將採取強化風險管控的措施，包括優化信貸結構、堅持新增不良貸款與清收處置雙向精細化管控、重塑全球化全面風險管控體系等。