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耀才獲螞蟻正式入主 董事會大換血 葉茂林等辭任 螞蟻財富海外負責人入局

股市
更新時間：21:11 2026-03-30 HKT
發佈時間：21:11 2026-03-30 HKT

耀才（1428）公布，螞蟻集團已完成向主席葉茂林收購50.55%股份，正式入主耀才。耀才新董事會同日埋位，除了行政總裁許繹彬外，葉茂林等董事悉數辭任，耀才同時委任多名螞蟻系內高層入局。據悉，控股收購完成後改組董事會為業界通行慣例。

耀才收市價報12.65元，跌4%，較入主收購作價3.28元仍高出2.9倍。

行政總裁許繹彬外董事全退任

耀才表示，螞蟻系的上海雲進完成收購50.55%股份，該公司為互聯網理財平台螞蟻財富的股東。

耀才原有董事會成員幾乎退任，包括主席葉茂林及陳永誠已辭任執行董事，而余韌剛、司徒維新、凌國輝及黃婷婷已辭任獨立非執行董事，主要由於公司控制權變動，有關董事希望投放更多時間於其他事務所致。

四執董及非執董不收薪酬

耀才亦委任鄭豔蘭為執行董事，黃浩、劉政及林致求出任非執行董事，以及林怡仲、蔣國榮、洪長福及張黔出任獨立非執行董事。當中四名執董及非執董，將不會收取任何薪酬。

鄭豔蘭任螞蟻財富海外業務籌備組組長
鄭豔蘭為螞蟻科技旗下螞蟻財富海外業務籌備組組長，參與並主導螞蟻財富的籌備設立，為餘額寶、其他多元化基金產品線的創始負責人。

至於黃浩為螞蟻集團資深副總裁、財富保險事業群總裁；劉政是現任螞蟻集團副總裁及首席財務官；林致求為螞蟻集團的副總裁及投資法務部負責人。

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