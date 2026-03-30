比亞迪據報有信心實現150萬輛出口目標 較原先多15%

據彭博引述消息報道，比亞迪（1211）在一場分析員簡報會上表示，今年出口額可能會比先前目標高出15%，並有信心實現150萬輛的出口目標，高於今年1月公佈的130萬輛目標。

海外銷量已成亮點之一

報道提到，雖然比亞迪超越Tesla成為全球最暢銷的電動車製造商，但其業績卻令人失望，包括四年來首次出現年度利潤下滑。然而，比亞迪對出口前景依然樂觀，去年海外銷量亦突破100萬輛，成為在國內銷售停滯不前下，近期為數不多的亮點之一。

花旗更預計，比亞迪在中國的汽車銷售將在第一季出現虧損，意味公司將完全依賴出口來維持其核心汽車業務的利潤。

