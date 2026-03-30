華沿機器人半日漲逾15% 稱強大國際資本支持 「應該會走得非常遠」

今日掛牌的4隻新股逆市造好，雖然工業協作機器人製造商華沿機器人（1021）較上市價17元低開1.2%，但及後轉升，中午報19.66元，漲逾15%，一手200股賬面賺532元。該公司主席王光能表示，對上市表現感到滿意，形容有非常強大的國際資本來支持公司，華沿機器人應該會走得非常遠。

王光能表示，已在內地掛牌的大族激光是公司的早期投資人，現為第二大股東。大族激光在全球有十多萬個客戶，透過彼此緊密合作可以擴大至中端客戶。同時，公司的機械人可以與結合激光技術，用於很多中端場景中，是一個非常好的協同合作。

他指出，是次上市集資所得將重點投入研發，又指人型機械人和具身智能有前景，公司已有好的基礎，未來會繼續加強，成為行業中的絕對領導者。同時，公司會擴大生產基地，繼續國際化的投入。

該公司已在美國、日本、韓國、馬來西亞、德國等海外市場有佈局。他指出，公司會重點投入經濟和工業發達的地區，而2024年逾一半收入來自國際市場，這個趨勢愈來愈明顯。該股公開發售超購5,058.4倍，抽乙組頭的1,500手穩中一手，「頂頭槌飛」派2至3手；國際發售超購15.7倍。

德適升逾104% 一手賺5180元

專注於開發醫學影像產品及服務的醫療器械公司德適（2526）繼暗盤後持續跑出，中午報202.6元，升逾104%，一手50股賬面賺5,180元。該股公開發售超購1,072.4倍，抽乙組的1,400手可穩中1手，「頂頭槌飛」派3至4手；國際發售超購2.5倍。

極視角愈升愈有 半日漲逾108%

AI計算機視覺解決方案提供商極視角（6636）較上市價40元高開近5成，報59.95元，之後愈升愈有，中午報83.35元，升逾108%，一手50股賬面賺2,167.5元。該股公開發售超購4,590.4倍，抽乙組頭的3,000手可中2至3手，「頂頭槌飛」派3至4手；國際發售超購2.4倍。

瀚天天成公開發售超購49.7倍

碳化硅外延供應商瀚天天成（2726）較上市價76.26元高開44.2%，報110元，其後徘徊該水平上落，中午報102.6元，升34%，一手50股賬面賺1,317元。該股公開發售超購49.7倍，抽甲組的40手可穩中1手，「頂頭槌飛」派236手；國際發售超購近1倍。

