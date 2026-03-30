胡塞武裝參戰 港股開市跌419點 日韓股市跌逾4% 金價及美股期貨齊向下｜港股開市

中東戰局持續1個月仍未落幕，戰火越演越烈，並演變成衝擊全球能源與原料供應的經濟危機。恒生指數連跌四星期後，已蒸發年內漲幅，截至上周五累跌678點或2.65%。有分析指出，港股持續受到多重宏觀因素影響，短期調整壓力顯著，後續走勢仍將高度依賴地緣政治局勢變化，本周或將進一步下試24000點關口。

美伊戰事開闢了新戰線，胡塞武裝加入打擊以色列，刺激國際油價向上，布蘭特期油及紐約期油均漲逾3%；國際金價則受壓，現貨金價今早曾跌1.4%至約4,432美元。亞太區股市開市亦向下，其中日股及韓股均曾跌逾4%。美股期貨方面，三大指數齊跌約0.6%至0.7%。

鋁業股及石油股逆市向上

港股方面，恒指今早低開419點，報24532點。科網股普遍受壓，騰訊（700）跌1.7%；阿里巴巴（9988）跌3.6%；美團（3690）跌2.6%；京東（9618）跌3%；小米（1810）亦跌逾2%。藍籌股中，中信股份（267）及比亞迪（1211）亦分別跌5.2%及4.6%。

鋁業股及石油相關股逆市向上，中國宏橋（1378）升逾6%；中海油（883）及中石油（857）分別升2%及1.7%，中港石油（632）更升逾7%。油服股中，山東墨龍（568）及百勤油服（2178）亦分別升逾7%及12%。

英矽智能與禮來達成合作

個股消息中，英矽智能（3696）公布與禮來達成一項全球管線授權與AI藥物研發合作，有資格獲得1.15億美元首付款，並在後續達成開發、監管及商業化里程碑後獲得進一步付款，使交易總價值最高可達約27.5億美元；此外，英矽智能還將獲得基於未來銷售額的分級特許權使用費。該股開市報65.75元，升15%。

曾永堅：恒指或下試24000關

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，中東地緣政治局勢的不確定性仍在發酵，疊加全球資金避險情緒升溫，資金傾向於減持風險資產，港股整體呈現反覆向下的運行形態，

對於上周末海灣國家巴林和阿聯酋境內兩間大型鋁廠證實遭到伊朗方面襲擊，大行指大宗商品加價將令全球經濟受壓。曾永堅則指，國際油價等能源價格持續高企，進一步引發市場對全球經濟可能因能源成本上升而陷入衰退的擔憂，同時美國經濟衰退風險上升與通脹預期抬頭並存，市場預判美聯儲年內減息無望，甚至存在加息風險，港股市場亦難以獨善其身，或進一步下試24000點關口。

陳樂怡：恒指首要企穩250天線

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，國際地緣政治局勢或再反覆，市場目前對內地政策持觀望態度，企業盈利短期難免受到商品價格、運費上漲挑戰，加上北水未見穩定流入，牽制上行空間，恒生指數首要企穩250天線，即25100點附近，否則仍有下行壓力。

展望本周，中國將公布3月PMI（採購經理指數）；瀾起科技（6809）、智譜（2513）、鳴鳴很忙（1768）及壁仞科技（6082）等公司將密集公布業績；極視角（6636）、華沿機器人（1021）等新股亦將在本周上市；周五港美股將因耶穌受難日休市一日。

外圍方面，美國將公布3月非農及失業率等重磅經濟數據；G7財長、能源部長及央行行長將召開會議，討論釋放戰略石油儲備問題。

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