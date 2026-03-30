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13厘息亂世避險佳品｜唐牛

股市
更新時間：08:47 2026-03-30 HKT
發佈時間：08:47 2026-03-30 HKT

在戰火未完下，港股近期小漲大回，繼續向下尋底，要麼買淡倉對沖，要麼減倉咬緊牙關同步過冬，現金持倉配合耐性，總有一日會雨過天青。

幸好本欄持倉近日偶有佳作，算是苦中一點甜。莎莎（178）上周五終於突破多頂阻力0.66元，希望可擊破下一阻力0.74元；《星市攻略》提過嘅GO股東曜藥業（1875），上周五同步破關，再創GO後新高，逐步推高止賺，又是一塊好膠布。

現金水平高過市值

本欄另一愛股味千（538）上周五公佈業績，成功扭虧為盈賺2,841萬元人民幣，最大驚喜為除了末期息7.9仙外，還有特別息3.4仙，以慶祝進軍香港30周年。現價計股息率達13厘。最新現金水平17億元人民幣，較市值不足10億港元高出一大截，說穿了又是亂世避險佳品。

唐牛

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