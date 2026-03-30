中東戰雲未散 全球能源市場動盪 重點港股公布業績｜一周前瞻

上周末中東兩大鋁廠傳遭打擊，戰火蔓延，已演變成衝擊全球能源與原物料供應的經濟危機，全球市場走勢亦暫未明。本周將迎來多項經濟數據及多間公司的最新業績，而周五港美股均因耶穌受難日休市一日。

料美國就業市場趨勢溫和

展望本周，美國3月非農與失業率將左右美聯儲後續政策預期。市場普遍預期3月就業人數增加4.8萬人，失業率預計從4.4%微升至4.5%。滙豐銀行經濟學家在報告中認為，美國就業市場的基本趨勢為溫和但正向的增長。

內地3月采購經理指數（PMI）亦將驗證節後覆蘇成色，中國物流信息中心分析師文韜認為，3月份隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工覆工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

將討論石油儲備問題

另外，能源市場對停火預期已經降溫，布蘭特原油較戰事爆發以來累計漲幅約60%。G7財長、能源部長及央行行長今日召開會議，討論釋放戰略石油儲備的問題；美聯儲主席鮑威爾亦在今日美股開盤後參加一場討論活動。

4新股接力上市

港股方面，兆易創新（3986）、瀾起科技（6809）、中國銀行（3988）及壁仞科技（6082）將公布業績。新股方面，德適（2526）、瀚天天成（2726）、極視角（6636）、華沿機器人（1021）均在今日上市。