美股標指罕見連跌5周 恐慌指數高企 高盛：沽空壓力已近歷史極值

中東戰事持續令油價高企，市場擔心拖累全球經濟，美股三大指數上周五連跌兩個交易日，並跌至7個多月以來低位，其中標普500指數更已連續5周下跌，創下1970年以來罕見紀錄。不過，據內媒引述高盛交易員指出，雖然美股數據並不樂觀，但系統性賣盤近乎耗盡、月底養老金買盤湧現、CTA淨空頭規模創紀錄等訊號，已為潛在反彈積蓄動力。惟該行強調，反彈前提仍是中東局勢緩和，故美股整體前景仍然不明朗。

跌浪超2020年疫情衝擊

高盛資深交易員Cullen Morgan在一份報告中寫道，上周五是近期記憶中最令人不適的交易日之一，其中標普500指數的周線圖創下「1970年以來屈指可數的五連跌紀錄」，超越了2020年新冠疫情衝擊和2025年關稅「解放日」的拋售。

該行多項內部指標均顯示，市場恐慌程度已處於歷史極端，當中對沖基金連續6周淨賣出美股，淨拋售規模位列過去10年第三大；美國基本面多空淨槓桿率本周跌3.1個百分點，創去年4月初關稅「解放日」以來最大單周跌幅；高盛美股綜合情緒指標跌至-0.9，反映市場整體股票倉位大幅縮減：以及高盛美股波動恐慌指創15年紀錄，最新讀數達9.2分（滿分為10分），並已連續17個交易日處於恐慌區間（8.5分以上）。

短期或出現反彈行情

不過，高盛認為從技術面看，目前沽空壓力已接近歷史極值，原因包括Gamma空頭達到峰值、CTA接近多頭反轉臨界點，以及納斯達克100指數目前僅不到15%成份股位處50日均線上方，而這一比例歷史上曾多次預示短期反彈行情出現。

高盛又指，一個值得關注的結構性特徵是，儘管市場體感極度劇烈，收盤價間的已實現波動率仍低於15；然而，標普500一個月隱含波動率已跳升至26，兩者價差為「有史以來見過的最寬之一」，表明期權保護需求遠超實際價格波動所呈現的程度。

在持續下跌的背景下，報告亦梳理出數個可能改變市場走向的結構性催化劑。該行預計，美國養老金將在月底買入約190億美元美國股票；自1950年以來，4月標普500平均漲幅為1.35%，在歷史上屬於季節性較強的月份；以及期權市場對標普500的隱含單周波動仍超過3.4%，為過去五年最大單周隱含波動之一。