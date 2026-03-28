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4新股暗盤「報捷」德適帳面倍賺 華沿機器人僅揚一成

股市
更新時間：09:22 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:22 2026-03-28 HKT

提供中醫服務的同仁堂醫養（2667）因市況等因素，而急煞上市計劃，令下周一掛牌的新股減至4隻。不過，該4股昨日齊於三大暗盤場「報捷」，當中專注於醫學影像產品的德適（2526）表現最好，收市升94.7%至101.5%不等，一手50股帳面勁賺4685元至5025元。

工業協作機器人製造商華沿機器人（1021）表現最差，於三大暗盤場收市漲5.4%至10.4%，一手200股帳面賺182元至354元。

同仁堂醫養急煞上市

同仁堂醫養開市前公布，經考慮包括現行市況在內的多項因素，現已決定延遲上市及退回申請股款，但強調仍致力於適時完成全球發售及上市。該公司是次上市集資最多近9億元，中金為保薦人。翻查富途證券的應用程式顯示，同仁堂醫養在截飛前已多次被「抽飛」。

傅里葉以下限40元定價

有兩隻新股緊接下周二上場，根據輝立證券客戶的分配顯示，功放音頻晶片及觸覺反饋晶片供應商傅里葉（3625）以招股價下限40元定價，抽800至1000手便穩中一手，「頂頭槌飛」獲派2至3手。內地銅質文創產品生製商銅師傅（664）同樣以招股價下限60元定價，抽40至45手便穩中一手，沒有「頂頭槌飛」。

另一邊廂，軟銀有份投資的內地農業機械人公司極飛科技近日提交上市申請，傳出可能集資2億美元。

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