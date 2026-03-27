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車企價格戰壓縮盈利 比亞迪4年來首次盈利倒退 毛利率降至3年最低

股市
更新時間：14:50 2026-03-28 HKT
發佈時間：21:24 2026-03-27 HKT

比亞迪（1211）去年純利362.19億元（人民幣，下同），按年下跌19%，是4年來首次錄得下跌，並差過市場預期。末期息派0.358元，去年營業額8039.65億元，是首度突破8,000億元關口，但按年僅升3.5%，是6年來最小增幅。毛利率17.74%亦按年收窄1.7個百分點，降至三年低點。

汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入6486.46億元，增加5.1%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入1552.37億元，減少2.7%。

以季度看，比亞迪第四季度少賺38%，至93億元，營業額下降約14%，至2,377億元，均低於市場預期。據彭博數據，比亞迪已連續三個季度利潤低於預期。

王傳福：正經歷殘酷「淘汰賽」

王傳福在主席報告中表示，新能源汽車產業競爭已經白熱化，正在經歷殘酷的「淘汰賽」。該公司指出，中國新能源汽車產業已確立全球領先地位，但今年仍面臨多重挑戰，市場出現持續的價格戰與高度競爭環境，正壓縮車企盈利空間。激進的降價策略雖然推動了交付量，使比亞迪超越特斯拉成為全球最大的電動車製造商，但也削弱了盈利能力。

該公司又指，內地「以舊換新」政策與地方性激勵的動態優化，可能短期影響消費節奏；同時在產業鏈方面，關鍵原材料價格波動、核心零部件的穩定供應形成新的挑戰，且地緣政治緊張局勢可能加劇海外貿易壁壘，阻礙出口擴張。

全球化戰略見效 加速海外本地化

儘管內地市場競爭白熱化，比亞迪的海外業務表現亮眼。2025年海外出口量首次突破百萬輛，達到105萬輛，按年增長約140%，高居中國車企出口榜首。境外營業額達3,107億元，佔總營收比例約38.6%，較上年進一步擴大，國際化收入成為業績重要增量來源。該集團表示，正持續優化產品品牌矩陣，並加速海外本地化進程，以有效抵禦外部衝擊，確保在複雜多變的市場環境下實現穩健增長，持續引領行業發展。

今年自動駕駛車邁入商業化階段

比亞迪又指出，隨著首批L3級自動駕駛車型於去年12月獲准上路試點，今年產業將邁入有序商業化階段，加速新能源汽車產品的升級迭代，帶領行業產品力整體提升。另外，去年比亞迪研發投入約634億元，增加17%，創歷史最高水平，累計研發投入超過2400億元。

戰爭料刺激銷量 分析：充電設施需投巨資

由於美伊戰爭推高油價，電動車銷售前景改善，比亞迪港股本月以來上漲近12%，另外同業的零跑（9863）及蔚來（9866）過去一個月亦分別升19%及12.8%。彭博分析師Joanna Chen指，要持續這波消費者對電動車的興趣，行業需要在充電基礎設施上投入巨資，以彌補目前的缺口。

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